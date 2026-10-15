Ya van 14 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo

En julio se perdieron 12.716 empleos registrados. Las mejoras en los sectores favorecidos no llegan a compensar la caída en industria, construcción y comercio.

La economía continúa destruyendo empleos formales y en julio se perdieron 12.716 puestos de trabajo registrados en el sector privado. De esta forma, se hilvanan catorce meses consecutivos de retracción.

A su vez, si tomamos el período julio 2025/julio 2026 cayeron en 134.517 los asalariados y con relación a noviembre de 2023, punto inicial del Gobierno de Javier Milei, la pérdida acumulada es de 265.765 empleos.

Con esta merma, la cantidad de trabajadores regulares se redujo a 6.106.800, el volumen más bajo de los últimos 52 meses.

Los datos corresponden al informe “Encuesta de Indicadores laborales”, que publicó en las últimas horas la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Este informe oficial contradice el relato de mejora general de la economía y demuestra una vez más que los resultados, en cuanto a nivel de empleo, son magros. A esto, debe sumarse que los puestos de trabajo que se crearon corresponden a trabajo informal y, en muchos casos, precario.

Hasta el momento, la reforma laboral no pudo contener el deterioro del mercado de trabajo.

Un informe de la consultora Politikón Chaco desglosó el impacto por sectores y por provincias, y de allí se observa que los segmentos que están siendo favorecidos por el modelo no están traccionando al mercado de trabajo y los puestos de empleo generados no alcanzan para compensar la pérdida que se da en sectores clave como la industria, el comercio y la construcción.

El sector de “Minas y Canteras” (donde está incluido el conglomerado petrolero y minero) creó 344 empleos en julio. En contrapartida, fueron despedidos 2.832 trabajadores en la industria, 2.178 en la construcción y 1.675 en el comercio, entre los sectores más afectados.

En el cálculo global del mes, se crearon 644 puestos de trabajo formales en diferentes actividades, mientras que se perdieron 13.358, lo que da el saldo negativo de 12.716

Cuando vemos lo que sucedió en las provincias, solo seis distritos presentaron mejoras mensuales: Catamarca (0,7%), Tucumán, Salta y la ciudad de Buenos Aires (0,2% en cada caso) y La Rioja y Río Negro (0,1% cada).

Por el contrario, fueron 17 las provincias donde se registraron caídas mensuales: San Juan y Neuquén tuvieron los descensos mensuales más leves (0,1% en cada caso), mientras que en el otro extremo, Mendoza y Corrientes (0,7% cada una) y Santa Cruz (0,9%) exhibieron las bajas más abruptas.

Cuando se avanza en la evaluación completa del Gobierno libertario, también se observa una caída en los niveles de empleo en sectores que aparecen como los más pujantes. El conjunto de “Minas y Canteras” tuvo un descenso de 7.220 empleos desde noviembre de 2023, con diferentes impactos por provincias de acuerdo a los proyectos que se cerraron y otros que están surgiendo. Por su parte, en la industria la caída fue de 90.924 puestos formales y en la construcción alcanzó a 64.083.

La redistribución del trabajo por sectores y por provincias toma claridad cuando se analiza el período julio 2025/julio 2026 y aparecen los datos positivos para las provincias petroleras y mineras. En este período se observa que el empleo en Neuquén creció 5,4%, en Río Negro 3,2% y en San Juan 1,2%. Estas tres provincias son las que están recibiendo los flujos de inversión más importantes.

En las otras 21 provincias se registran bajas interanuales de diferente intensidad. Entre ellas se destacan Corrientes (-5,4%), Misiones (-5,8%) y Tierra del Fuego (-13,0%).

En términos absolutos, Neuquén fue la que creó más empleo (8.025), mientras que Buenos Aires fue la que más empleo perdió (-61.561).

Esta dinámica de creación muy focalizada se observa con mayor nitidez cuando se analiza el período de mandato de Milei. Desde noviembre de 2023, solo dos provincias crecen en puestos de trabajo registrados: Neuquén con 8,9% (12.825 empleos) y Río Negro con 3,5% (3.898 empleos).

En el otro extremo se ubica la provincia de Buenos Aires, donde la pérdida de puestos de trabajo supera los 100.000. Esto también define claramente el mapa político y será un condicionante para la campaña electoral de 2027.

El Gobierno no tiene previsto ningún cambio en el programa económico, con lo cual tampoco hay motivos para pensar en un cambio de tendencia. En consecuencia habrá una situación muy desfavorable para el Gobierno en los centros urbanos con mayor cantidad de votantes, versus expectativas de progreso en regiones donde la proporción de electores es mucho menor.