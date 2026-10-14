Celia Melamed contó cómo fueron las consultas del mandatario por Conan y sus clones. También aseguró que formó a Karina Milei en telepatía interespecie.

La insólita historia de la psíquica de los perros de Milei

Cuando Javier Milei todavía era conocido por sus participaciones como panelista de televisión, recurrió a Celia Melamed ante el deterioro de la salud de Conan, su mastín inglés. Según relató la mujer a The New York Times, aquel encuentro dio inicio a un vínculo de dos años durante los cuales el economista la consultó para intentar comunicarse con su mascota, incluso después de su muerte, y con los cinco perros clonados a partir de su ADN.

Melamed, de 67 años, se presenta como psíquica de animales. Sobre aquella primera consulta, ocurrida hace aproximadamente una década, sostuvo que percibía a Conan a través de una energía en el pecho y que le transmitía los mensajes de Milei, quien buscaba salvarlo.

“Yo lo que me acuerdo es que se sintió mejor”, expresó sobre el entonces economista. “Pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”, agregó.

De acuerdo con su relato, las consultas continuaron tras la muerte del mastín. Melamed aseguró que Milei recurrió a ella para establecer contacto con Conan “en el más allá” y, posteriormente, con sus clones. “Cada animal tiene una personalidad diferente, a pesar de que eran todos clonados”, afirmó.

Los cinco perros recibieron los nombres de Milton, Murray, Robert, Lucas y Conan. Cuatro fueron bautizados en homenaje a economistas libertarios. Sobre el quinto, al que el mandatario considera la reencarnación de su mascota original, Melamed sostuvo que esa posibilidad le resulta “muy probable” y describió una sensación de familiaridad al intentar comunicarse con él.

La relación también involucró a Karina Milei. Según la entrevistada, la actual secretaria general de la Presidencia participó en 2019 de un taller de telepatía interespecie que dictaba durante un fin de semana. Después, le envió mensajes de texto durante meses para pedirle consejos. Poco tiempo más tarde, Javier Milei dejó de contratar sus servicios.

Melamed, quien dijo haber votado al mandatario en 2023, conserva un libro con una dedicatoria que le atribuye al Presidente. Allí se lee “Para Celia, GENIA TOTAL DEL UNIVERSO, el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.

La mujer también afirmó que el perro que Milei mostró durante una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025, es Conan II.

Actualmente, vive en un pequeño departamento en Buenos Aires y cobra 35 dólares por hora por sus consultas. Según explicó, trabaja con perros, gatos, tortugas y pájaros, y asegura que una fotografía le alcanza para percibir pensamientos y emociones del animal mediante sensaciones en su propio cuerpo.

Su actividad ganó visibilidad cuando se conoció el vínculo con Milei, expuesto en programas como el de Jorge Lanata en 2023. A partir de esa repercusión, su lista de espera llegó a los dos meses.

Antes de dedicarse a estas prácticas, Melamed ejerció la veterinaria y la bacteriología. Contó que comenzó a capacitarse en comunicación animal en 2008, después de leer un libro sobre el tema. Dos años más tarde, interpretó como una revelación un episodio con un caballo que la pisó. Según su versión, el dolor desapareció cuando lo “perdonó de manera telepática”.

Consultada sobre el funcionamiento de lo que ofrece, respondió “¿Cómo funciona? No sé. Sólo sé que funciona”.