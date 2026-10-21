La Justicia formalizó la investigación en Sarmiento. La denuncia ubica los episodios en un establecimiento laboral, durante la mañana del 20 de mayo de 2025.

Investigan a un hombre por dos hechos de abuso sexual contra una adolescente

Un hombre de 32 años quedó formalmente bajo investigación por dos presuntos hechos de abuso sexual contra una adolescente en Sarmiento. El juez penal Alejandro Rosales resolvió abrir la investigación preparatoria a partir de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

Según la denuncia, los episodios ocurrieron el 20 de mayo de 2025, entre las 7:30 y las 9:30, en un establecimiento laboral de esa ciudad. La fiscalía atribuyó al imputado conductas de connotación sexual en perjuicio de la adolescente y expuso las evidencias reunidas hasta el momento.

Durante la audiencia, la parte acusadora solicitó un plazo de seis meses para investigar y una medida de protección para la denunciante. El magistrado formalizó la investigación conforme a los hechos expuestos y la calificación legal provisoria propuesta.

Aunque la información inicial del caso menciona dos hechos de abuso sexual simple, al precisar la calificación legal la fiscalía los encuadró como abuso sexual agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación, en calidad de autor y en el contexto de la Ley de Protección Integral de la Mujer.

La audiencia se realizó en la sala número 1 de la Oficina Judicial de Sarmiento. Por la fiscalía intervinieron la procuradora Marisol Sandoval y el abogado Daniel Manríquez. La defensa particular estuvo a cargo de Fabiana Uribe, mientras que Sofía Maestro participó en representación de la Asesoría de Familia.

Se preservan las identidades de las personas involucradas, de acuerdo con las recomendaciones de los protocolos de información para el desarrollo del proceso judicial.

DONDE DENUNCIAR Y PEDIR AYUDA

El abuso sexual infantil suele producirse en el entorno cercano de niños, niñas y adolescentes. Las amenazas, la manipulación emocional y los sentimientos de culpa pueden dificultar que las víctimas cuenten lo ocurrido. Ante una sospecha, especialistas recomiendan actuar de inmediato y comunicar la situación a las autoridades.

En Sarmiento, las denuncias pueden realizarse en las siguientes instituciones: