Irán lanzó su poderoso misil Sejil contra Israel

Tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos. Se lo usó en oleada de ataques contra objetivos militares en Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido ‘Sejil’ en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

El ‘Sejil’, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, unos 20 metros de largo, 23 toneladas de peso y ojivas de entre 500 y 1.000 kilos, permite lanzamientos rápidos desde plataformas móviles y fue probado con éxito en 2009.

Este proyectil “estratégico” se empleó en la 54 oleada junto a misiles ‘Khorramshahr’ (ojivas de 2 toneladas), ‘Kheibar Shekan’, ‘Qadr’ y ‘Emad’ contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, precisó la nota.

La IRGC lanzó este domingo, antes del ataque con el misil ‘Sejil’, otra oleada de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y objetivos israelíes en Oriente Medio, incluidos Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Además, este domingo la IRGC amenazó con asesinar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó que “lo perseguirá sin descanso” para lograrlo, mientras Israel anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos en el oeste de Irán.

Hoy mismo, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las “amenazas existenciales” que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos leves.