Italia se jugará el boleto al Mundial ante Bosnia

Suecia se las verá con Polonia, Dinamarca visitará a República Checa, mientras que Kosovo recibirá a Turquía en una de las finales del repechaje europeo.

Italia evitó por ahora un nuevo naufragio al vencer 2-0 a Irlanda del Norte y se jugará el martes de la próxima semana un pasaje al Mundial 2026 a cara o cruz con Bosnia-Herzegovina, en una de las finales del repechaje europeo, en la que la Suecia de Viktor Gyökeres se verá con la Polonia de Robert Lewandowski.

Por su parte, Dinamarca fue la más contundente de la noche al golear 4-0 a Macedonia del Norte y visitará el martes a la República Checa, que eliminó en los penales a Irlanda.

La sorpresa de estas semifinales de la repesca la dio Kosovo, que se vio dos veces por debajo durante el partido para terminar ganando 4-3 en Eslovaquia y recibirá el martes a Turquía.

Para Italia era inevitable tener muy presente los dos traumas nacionales de su Calcio por las eliminaciones en los repechajes mundialistas para 2018 y 2022: pese a los nervios y sin excesivo brillo, el equipo azzurro dominó 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo.

Sandro Tonali fue protagonista con un gol y una asistencia: marcó primero desde la frontal del área (56') y luego dio el pase a Moise Kean (80'), que sentenció para alivio de los tifosi.

Los cuatro veces campeona mundial, la última de ellas en 2006 con su actual seleccionador Gennaro Gattuso en el campo, tendrá ahora que viajar para buscar el boleto al Mundial, hasta Bosnia.

El equipo balcánico venció en la tanda de penales a Gales (4-2 después de 1-1), después de haber evitado la victoria británica en el tiempo reglamentario gracias a un gol de cabeza del incombustible Edin Dzeko (86') en un saque de esquina.

Para Suecia y Polonia, los triunfos en semifinales ante Ucrania (3-1) y Albania (2-1) fueron muy diferentes pero coincidieron en algo: sus estrellas respondieron cuando sus equipos lo necesitaban.

Viktor Gyökeres, el atacante del Arsenal y heredero de Zlatan Ibrahimovic, deslumbró con un triplete para que Suecia venciera 3-1 como visitante a Ucrania, que actuó de local en el estadio del club español Levante, en la ciudad de Valencia.

Suecia jugará la final del repechaje de local, en Solna, en busca de su primer Mundial en veinte años, contra una Polonia que se vio contra las cuerdas cuando Albania se adelantó en la primera parte en Varsovia, antes de la remontada de las Aguilas por 2-1 en la segunda.

Robert Lewandowski, de cabeza en un córner, puso la igualdad en el partido en el 63' y Piotr Zielinski dio el gol de la victoria en el 73.

En este tercer cuadro del repechaje europeo, la revelación Kosovo se disputará el boleto con la favorita Turquía.

Los kosovares, que nunca acudieron a una gran cita de selecciones desde su declaración de independencia, levantaron un partido que se les puso cuesta arriba cuando Eslovaquia llegó al descanso con un 2-1 a favor. Después, un espléndido remate de cabeza de Fisnik Asllani (47'), Florent Muslija (60') y un potente disparo de Kreshnik Hajrizi (72') permitieron la remontada de los balcánicos y el drama local en Bratislava.

Unas horas antes, en el primer partido de este repechaje de la zona UEFA, Turquía había cumplido en el estadio del Besiktas en Estambul al derrotar 1-0 a Rumanía con un gol de Ferdi Kadioglu (53'), asistido por el mediocampista del Real Madrid Arda Güler.

Dinamarca, presente en cinco de los últimos siete Mundiales, está ahora a un paso de conseguir una nueva clasificación al evento supremo del evento.

Por el momento protagonizó la goleada más amplia de estas semifinales del repechaje, con un 4-0 sobre Macedonia del Norte, en un partido sin gran historia donde el atacante de la Lazio Gustav Isaksen destacó, con un doblete.

Los daneses, eso sí, tendrán que jugar como visitantes el martes en la final, contra la República Checa, que levantó un 2-0 adverso para empatar 2-2 en el 87' gracias a Ladislav Krejci, antes de ganar en la tanda de penales.