Jara y Kast irán a balotaje por la Presidencia de Chile

La candidata oficialista para suceder a Boric y el líder derechista republicano protagonizarán la segunda vuelta electoral el 14 de diciembre.

La candidata oficialista Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y abanderada de la coalición Unidad por Chile, y el opositor José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, competirán en una segunda vuelta electoral el 14 de diciembre por la Presidencia de Chile, de acuerdo con los resultados preliminares publicados este domingo por el Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con el 62,76 % de las mesas escrutadas en las elecciones de este domingo, Jara obtenía el 26,63 % mientras que Kast conseguía el 24,25 %, de acuerdo con Servel. En tercer lugar llegaba Franco Parisi, con el 19,05 por ciento.

De acuerdo con la legislación electoral de Chile, para ganar la presidencia en primera vuelta un candidato necesita obtener más del 50 % de la votación emitida.

Tras conocerse los resultados preliminares, Jara agradeció este domingo a sus seguidores por el apoyo en la primera ronda y los llamó a impulsar “un mensaje de esperanza y de futuro”.

En un mensaje, también reconoció algunas de las propuestas de otros candidatos, en particular en materia de salud.

Por su parte, Kast -quien hace cuatro años perdió en el balotaje presidencial frente a Gabriel Boric- habló a sus seguidores a un lado de la también candidata Evelyn Matthei, quien momentos antes había reconocido su derrota tras alcanzar el quinto lugar con 13,04 % de los votos y anunciado su respaldo a Kast de cara a la segunda vuelta.