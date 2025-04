Javier Milei arremete contra el Senado: "¡Pactaron voltear a los dos jueces!"

La controversia comenzó cuando el Senado decidió rechazar los nombramientos propuestos, lo que llevó al Gobierno a expresar su repudio en un comunicado oficial. En este se sostiene que “tras dilatar la votación durante meses, los senadores priorizaron sus propias causas judiciales sobre el funcionamiento de uno de los tres poderes de la República".

Milei enfatizó que "por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad". Afirmó que esta situación pone de manifiesto que la Cámara Alta actúa como un refugio para la "casta política" en el Congreso.

No obstante, el Presidente no se quedó ahí. Utilizando su cuenta en la red social X, Milei expresó su indignación de manera aún más contundente. En un post titulado “Principio de revelación”, se cuestionó: “¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?”.

Continuó su mensaje, afirmando: “¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?”. Para finalizar, dejó claro que “parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!! VLLC!”.

Por si fuera poco, en medio de esta controversia, el juez federal Alejo Ramos Padilla emitió una orden para que Manuel García Mansilla, quien asumió como miembro en comisión de la Corte Suprema, se abstenga de tomar decisiones en el máximo tribunal, advirtiendo sobre posibles “sanciones penales y/o pecuniarias”. Esta situación añade más tensión a un Presidente que, mientras tanto, se encuentra en Estados Unidos buscando fortalecer el crédito del FMI, un movimiento crucial ante un mercado cambiario y financiero que sigue bajo presión.