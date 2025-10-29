Javier Milei se reúne con unos 15 gobernadores

El Presidente busca garantizar la aprobación del Presupuesto y las reformas laboral y tributaria. El encuentro revalida a Francos y Catalán como los principales negociadores con las provincias.

Con la mira puesta en el Presupuesto y la reforma laboral, el Gobierno puso en marcha su estrategia legislativa tras su victoria en las urnas, por lo que el presidente Javier Milei recibirá este jueves a 15 gobernadores en la Casa Rosada, en el primer encuentro formal de esta magnitud que se da luego de las elecciones.

La reunión busca construir el apoyo necesario en el Congreso para avanzar con las reformas estructurales del Gobierno. Para ello, Milei planea incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el debate del Presupuesto 2026 y los proyectos de reforma laboral y tributaria.

Pese al crecimiento de sus bancas, La Libertad Avanza (LLA) sigue dependiendo de los consensos con los bloques aliados y los mandatarios provinciales para obtener la sanción de estas leyes.

La cita en Balcarce 50 no solo tiene implicancias legislativas, sino también internas. La presencia de Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Lisandro Catalán (ministro del Interior) en la mesa confirma que ambos funcionarios son los interlocutores válidos del Ejecutivo con las provincias.

De esta manera, la ratificación de Francos en su puesto, que sonaba como posible baja antes de las elecciones, posterga los cambios en el Gabinete.

En el entorno de los mandatarios provinciales, la expectativa es alta, especialmente por el nuevo tono adoptado por el Presidente. La apertura al diálogo, según fuentes libertarias, marca un giro respecto a la postura confrontativa que Milei solía tener hacia los gobernadores.

De acuerdo Infoabe, algunos de los invitados son Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán),, Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) también estaba en la lista, pero no podrá concurrir porque ya tiene un viaje programado para esa fecha, pero enviará a su vice, Hebe Casado.

En tanto, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) tenía previsto para este mismo jueves un encuentro con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda.