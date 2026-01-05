Jeremías Ledesma se fue de River para volver a Central

El arquero, con muy pocos partidos en el “Millonario”, prefirió cambiar de club para volver a jugar en el “Canalla”.

El arquero Jeremías Ledesma se fue de River Plate para confirmar su regreso a Rosario Central. Tras un año y medio en el “Millonario”, lapso en el que jugó siete partidos, el arquero se marcha a préstamo al “Canalla”, club en el que surgió. La cesión es por un año, con obligación de compra sujeta a objetivos.

“Mi paso por River no fue el que esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocó, me voy triste, pero hay que seguir adelante”, expresó Ledesma.

Luego, le deseó lo mejor a la institución “porque se portó muy bien conmigo” y palpitó su llegada a Central: “Voy al club del que soy hincha y que me formó como profesional”. También destacó que desea con ansias el momento de conocer a Angel Di María, su futuro compañero en la “Academia” rosarina.

De esa manera, Ledesma se va de River justo que el titular Franco Armani sufrió este domingo un desgarro en el gemelo derecho que lo mantendrá inactivo por al menos tres semanas.

Al mismo tiempo, el “Millo” cuenta con otro arquero: Ezequiel Centurión quien regresó al club tras su paso en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Además de Armani, el que tendrá algunos días de reposo será el lateral Marcos Acuña, quien arrastra un traumatismo, que le dificulta trabajar con normalidad.

En materia de refuerzos, el último domingo se hizo la revisión médica el defensor uruguayo Matías Viña, ex Flamengo de Brasil, y ya se encuentra trabajando con el equipo en la pretemporada que se lleva a cabo en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén.

De esa manera, el DT Marcelo Gallardo ya cuenta con tres refuerzos, ya que los dos primeros confirmados fueron los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno.

El plantel “millonario”, que tiene en sus filas al delantero comodorense Ian Subiabre, que recientemente cumplió 19 años, continuará con su preparación en la Patagonia, para luego dirigirse en los próximos días a Uruguay y jugar un par de amistosos.

El primero será ante Millonarios de Colombia el domingo 11 de enero, mientras que el segundo lo sostendrá el sábado 17 ante el local Peñarol. Ambos encuentros se jugarán en el Campus de Maldonado.