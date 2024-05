Jey Mammón fue invitado a Almorzando con Juana y estallaron las redes

A pesar de que fue denunciado por abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, Jey Mammón continúa trabajando en los medios. De hecho, recientemente se confirmó que será uno de los nuevos invitados de "Almorzando con Juana", el programa de El Trece que ahora está a cargo de Mirtha Legrand.

Tal es así que solo el anuncio provocó polémica a través de las redes sociales. "Nuestro segundo invitado confirmado para #AlmorzandoConJuana es el conductor Jey Mammón. Domingo 13:45 por El Trece", anunciaron desde la cuenta oficial del programa de Juana Viale.

Rápidamente, los usuarios se posicionaron en contra, en especial tras el hecho de que perdió el juicio por calumnias e injurias contra Benvenuto: "¿Le avisaron a Mirtha Legrand que le van a sentar a un abusador de menores en la mesa? ¿Cómo lo permiten? ¿Por qué la exponen así? ¿Y si está Juana, cómo acepta estar con un abusador?"; "¿No hay alguna persona que valga la pena antes que un ped*filo?"; "No lo puedo creer. No lo voy a ver"; "Qué bueno invitar a un abusador"; "No veo más ese programa berreta".

En cuanto a la producción, por el momento, no se confirmó que bajaran al comediante de la mesa. Sin embargo, varios de los usuarios confirmaron que no lo verían si no lo dan de baja. Desde el círculo de Jey Mammón tampoco ha habido declaraciones.