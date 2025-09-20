Jhonatan Angulo también jugará en la CAI

El mediocampista colombiano de 21 años se convirtió este sábado en nuevo refuerzo del club comodorense.

El mediocampista colombiano Jhonatan Angulo, de 21 años, se convirtió este sábado en nuevo refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para lo que resta de la temporada 2025.

El futbolista es nacido en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Realizó las inferiores en Deportivo Cali, donde llegó a jugar en Reserva.

En el año 2023 arribó al país y se incorporó a Sacachispas para disputar la Primera B. En el 2024 se sumó a Yupanqui que juega en la Primera C, club del cual proviene.