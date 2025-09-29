Joaquín Arbe y Luján Urrutia correrán la tercera Medio Maratón New Balance

Ambos atletas son los defensores del título. La competencia será en Comodoro Rivadavia el domingo 12 de octubre con la distancia principal de 21K y alternativas de 10K y 5K.

Está todo listo para lo que será la tercera edición de la Medio Maratón New Balance Comodoro 2025. Ya confirmaron su participación los atletas defensores del título Joaquín Arbe y Luján Urrutia. A ellos se le suman; David Rodríguez, Laureano Rosa, Eulalio Muñoz, y Thiago Velásquez.

La competencia será el domingo 12 de octubre con la distancia principal de 21K y alternativas de 10K y 5K, con el circuito del año pasado y la Costanera local como punto de concentración. Se espera alcanzar los 1.500 participantes.

A pocas semanas de la tercera Medio Maratón New Balance en Comodoro, la cual es organizada por New Balance Series con el auspicio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de Comodoro Deportes, ya han confirmado su presencia los atletas defensores del título Joaquín Arbe y Luján Urrutia. Se le suman; David Rodríguez, Laureano Rosa, Eulalio Muñoz, y Thiago Velásquez.

En las primeras dos ediciones el ganador de la clasificación general fue el olímpico Joaquín Arbe (21K), mientras que en damas se impusieron Alejandra Carinao (2023) y Luján Urrutia (2024). En 10K también hay un vigente bicampeón, Eulalio “Coco” Muñoz (2023 y 2024) mientras que Andrea Pariente (2023) y Claudia Arbe (2024) ganaron entre las mujeres.

La New Balance Comodoro 2025 se desarrollará el domingo 12 de octubre con las distancias competitivas 21K y 10K, en tanto que también estará la alternativa de los 5K participativos, con concentración, largada y llegada en la Costanera local céntrica.

Arbe fue el gran ganador de la Corrida New Balance Comodoro 2024, quedándose de esta manera con el bicampeonato.

Recientemente, Arbe y David Rodríguez, fueron los mejores sudamericanos de la multitudinaria Maratón Internacional de Buenos Aires 2025. El evento contó con la participación de más de 15 mil atletas, con Arbe y Rodríguez además terminando en sexto y séptimo lugar de la clasificación general que ganó el etíope Habtamu Birlew.

Arbe detuvo su reloj en 2h19m21s, mientras que Rodríguez lo hizo en 2h19m22s, quedando en el top 10 de la competencia que tuvo un clima adverso. Además, ambos competidores fueron podio en sus categorías, ya que Rodríguez fue segundo en la divisional 30-34 (detrás del keniata Kiptoo) y el mismo puesto obtuvo Arbe en 35-39, detrás del keniata Kiprotich.

El atleta mercedino Laureano Rosa, se transformó en el nuevo campeón nacional al imponerse cómo el mejor argentino en la Media Maratón de Buenos Aires 2025, una de las carreras más importantes del calendario atlético. En 1 hora, 4 minutos y 8 segundos, Rosa fue el primer argentino en cruzar la meta.

El atleta no solo se destacó en la élite del atletismo nacional, sino que también se consagró como el mejor corredor argentino de la competencia. Con un impresionante registro de 1h 04m 08s, Laureano Rosa se ubicó en la 14ª posición de la clasificación general entre 27.500 corredores, la edición más multitudinaria de la historia del evento.

La carrera, que recorrió puntos emblemáticos de la capital argentina como el Obelisco, el Teatro Colón y la Casa Rosada, fue un verdadero hito en el atletismo sudamericano. A pesar de que el triunfo internacional fue para el ugandés la gran noticia fue la proeza de Laureano Rosa.

La representante tandilense, Luján Urrutia el año pasado, en Comodoro, fue la mejor y lideró la prueba en mujeres, quedándose con el primer puesto.

En esta edición, estará nuevamente en la ciudad petrolera defendiendo el título. Luján Urrutia viene de ser la mujer argentina más rápida del maratón de Buenos Aires.

La representante tandilense logró, con un registro de 2h42'44", el 9° puesto de la clasificación femenina, siendo la primera argentina y sudamericana en la 41° edición de la Maratón de Buenos Aires. De esta manera, la maratonista consiguió su mejor marca personal en este circuito, bajando 2' su anterior tiempo en 2023.

Por su parte, Eulalio “Coco” Muñoz, en la última edición, en los 10 k fue el ganador, acompañado en el podio por David Rodríguez y Thiago Velásquez. De esta manera, “Coco” Muñoz, se quedó en lo más alto del podio en esta competencia por segundo año consecutivo.

El olímpico, otra vez, estará en Comodoro tras superar una dura lesión que lo mantuvo seis meses alejado de las pistas.

El fondista, hace pocas semanas atrás, se impuso en la distancia de 17 kilómetros del Trail Aniversario Ciudad de General Roca, disputado en Río Negro. El atleta viene atravesando un proceso de recuperación luego de haber sido operado por una infección en uno de sus tendones, lesión que lo obligó a interrumpir su preparación durante seis meses.

El nacido en Gualjaina, también estuvo en su regreso a las competencias en el Trail disputado en Esquel, en el marco de la primera edición de los Juegos de Montaña, donde arribó en el segundo lugar, logrando completar todo el recorrido sin ningún problema físico ni síntoma de la lesión.

WhatsApp Image 2025-09-29 at 4.31.10 PM

Además, estuvo presente en la 6ª edición del Cross Solidario, que se corrió en la localidad de Trevelin. Con la mira puesta en recuperar su mejor nivel, Muñoz no oculta su sueño: “Trataré de nuevamente pensar en unos Juegos Olímpicos para el 2029”, declaró ante un medio local de General Roca.

El joven atleta comodorense Thiago Velásquez disputó la New Balance Comodoro en 2024, en la modalidad 10K haciendo podio. Llegó tercero, detrás de los reconocidos Eulalio “Coco” Muñoz y David Rodríguez. Este año es, otra vez, uno de los confirmados.

El último semestre para el comodorense fue sumamente positivo en lo deportivo. En junio fue su primer torneo Nacional de Pista y logro colgarse la medalla de bronce en los 10K, con un tiempo de 32´32´´.

En agosto, Thiago dio el presente e hizo su debut en la Media Maratón Adidas 21Km, donde se ubicó en el 15º puesto, metiéndose entre los mejores argentinos y siendo el mejor comodorense, con un registro de 1 hs. 08’.

El mismo mes, también fue parte de los 10K, en el Torneo Metropolitano de Pista logrando un tiempo de 31’54”. El último fin de semana estuvo en el Torneo de Pista y en los 3.000 metros logró un tiempo de 8’59´´.

Velásquez, es el crédito de la ciudad y dará nuevamente el presente en la tercera edición de la Medio Maratón New Balance.

INSCRIPCIONES

Cabe destacar que las inscripciones se realizan únicamente online a través de la página oficial del evento. En cuanto a las inscripciones para Running Teams, es importante aclarar que los grupos de entrenamiento podrán solicitar un código, a través del cual obtendrán un beneficio del 10% de descuento sobre el valor del ticket.

El código se podrá solicitar a través del mail [email protected] detallando nombre de Running Team y cantidad de participantes. De igual manera existe un descuento para atletas con discapacidad.

Con la inscripción vendrá incluido el servicio de hidratación, como así también el kit del corredor que incluye la remera oficial del evento, número de identificación, chip (distancias competitivas), servicio de guardarropas y medalla.

Web: https://raceseries.newbalance.com.ar/2025/21k-comodoro-rivadavia-2025/