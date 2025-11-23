Joaquín Ochoa ganó en las TC Pista Pick Up y Thomás Micheloud fue 4º

Se corrió este domingo en el autródromo Roberto Mouras de La Plata la penúltima fecha de la temporada.

Joaquín Ochoa se impuso este domingo en la última vuelta de la final de las TC Pista Pick Up, logrando así su segunda victoria de la temporada. Segundo terminó Juan Gallo y tercero Marco Dianda. El comodorense Thomás Micheloud finalizó en el cuarto lugar.

La final tenía largando en la primera final a Gallo y a Joaquín Ochoa, en la segunda a Dianda-Pellandino y en la tercera a Micheloud-Arrigoni.

Desde la largada Gallo tomó la delantera aventajando a Joaquín Ochoa, a Dianda y a Pellandino. Detrás de ellos Micheloud, Arrigoni, Benjamín Ochoa, Catelli, Chansard y Cordone completaban los 10 mejores.

Se marcaban dos lotes bien definidos. De Gallo hasta Micheloud y de Benjamín Ochoa hasta Cordone. La lucha estaba entre Arrigoni, Benjamín Ochoa, Catelli, Chansard y Simonetti. El que se despistaba era Vergagni quien perdía posiciones.

Pero adelante comenzaba el ataque de Joaquín Ochoa sobre Gallo. Entrando a la recta principal el de Viedma acortaba distancias sobre el de Baradero y aprovechaban Dianda y Pellandino para conformar el cuarteto de punta, informó la página de la ACTC.

En la vuelta siguiente, la pelea era entre tres: Gallo, Joaquín Ochoa y Dianda que desde el tercer lugar esperaba el momento justo para ir por los dos de adelante. Micheloud recuperaba terreno y se sumaba nuevamente a la pelea.

Los tiempos se terminaban y Ochoa lo sabía tanto que buscó a Gallo por afuera en el curvón, Dianda aprovechó y se metió detrás llegado casi a sacarle el segundo lugar. Gallo siguió con su marcha, concentrado y defendiendo la posición sin perderla para seguir siendo el líder.

El de Viedma iba a hacer el último intento: superó por fuera en el curvón a Gallo para tomar la punta de la final lograr así su objetivo que era la victoria.

La bandera a cuadros cayó, viendo victorioso a Joaquín Ochoa, segundo finalizó Gallo, tercero fue Dianda, cuarto Micheloud, quinto Benjamín Ochoa, sexto Arrigoni, séptimo Catelli, octavo Chansard, noveno Simonetti y décimo Sganga.

Con estos resultados la copa es liderada por Gallo con 149 puntos, segundo Joquín Ochoa con 109, tercero Benjamín Ochoa con 108, cuarto Micheloud con 107 y quinto Dianda con 100.

La próxima fecha será el Gran Premio Coronación el 13 y 14 de diciembre en el Roberto Mouras de La Plata cuando se defina el nuevo campeón de la especialidad.

……………………

Panorama – 14 vueltas

1º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) 21’32”303/1000

2º Juan Gallo (Volkswagen Amarok) a 0’892/1000

3º Marco Dianda (Ford Ranger) a 1’136/1000

4º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 1’496/1000

5º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 8’305/1000

6º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 8’831/1000

7º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 9’344/1000

8º Gaspar Chansard (Volkswagen Amarok) a 9’825/1000

9º Emiliano Simonetti (Ford Ranger) a 10’040/1000

10º Antonino Sganga (Toyota Hilux) a 13’458/1000