Jonatan Sauco se enfrenta con Ramón Guidetti en peso pesado

Será en la pelea de fondo de la velada que se desarrollará este viernes en el Gimnasio municipal Nº 1 de Comodoro Rivadavia.

El Gimnasio municipal Nº1 será este viernes escenario de una velada boxística con combates amateurs y fondo profesional en categoría pesado (+81 Kg), organizado por el promotor Vicente Arisnabarreta y Piñas del Sur Producciones, y tendrá el apoyo del Ente Comodoro Deportes.

El comodorense Jonatan Sauco (2-2-0) se medirá ante el pampeano Ramón Guidetti (5-31-6) a seis rounds, buscando ambos cerrar el año con una victoria. Habrá púgiles locales y foráneos provenientes de Trelew, San Julián y también Chile.

La velada será flscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo. El evento comenzará alrededor de las 21, con peleas entre púgiles locales y también provenientes de localidades como San Julián, Trelew y el vecino país de Chile.

“Será pelea a seis rounds, un rival duro, experimentado, que sabemos que peleará los seis rounds. No saldremos a buscar el nocáut, vamos a esperar que venga solo. Trabajamos bien, fuerte, así que esperaremos encontrar la mano y si lo podemos cortar abajo, lo queremos antes del cuarto”, comentó el comodorense Jonatan Sauco.

“Nos preparamos fuerte, físico por la mañana, a la tarde la parte boxística. Trabajamos mucho lo que es potencia, porque es una categoría que no tiene límite, para no cortar peso laburamos mucho en la pegada. Lo boxístico ya lo teníamos planeado, es un rival que va al frente, hay que saberlo boxear y contrarrestar con fuerza”, expresó el local, que dio un peso de 105 kilogramos.

Por su parte, Ramón Guidetti acusó 94 kilógramos, y contó: “Soy santafesino, pero vivo en Vértiz, La Pampa, hace 12 años. Las expectativas son las mismas siempre. Yo vengo y dejo todo. Doy todo, peleo con los mejores. La última vez pelee con Balmaceda, con Bragamonte, con todos. Siempre vengo a pleno”.

“Quiero terminar bien el año, espero terminar ganando porque vengo en pérdida, pero estamos dando todo, vamos a dejar todo porque es la última del año. Vamos a dar un buen espectáculo para que la gente se vaya contenta”, cerró.

…………….

Cartelera amateur

- Lautaro González (Sauco) vs Thiago Rosales (San Julián)

- Luciano Rosales (Sauco) vs Antonio Delgado (Chile)

- Agustín Pérez (Escuela Bermúdez) vs Leonel Banse (Trelew)

- Luca Mouchebeuf (Sauco) vs Benito Huichapani

- Rodrigo Calfucurá (Sauco) vs Fabián Oyarzo (Chile)

- Ciro García (SUPA) vs Leonel Gutiérrez (San Julián)

Fondo profesional – Peso pesado (6 rounds)

- Jonatan Sauco (Comodoro Rivadavia) vs Ramón Guidetti (La Pampa).