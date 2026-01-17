Jordana Cartagena: "mi sueño es jugar en Primera"

La futbolista comodorense, que juega en Talleres de Córdoba y que ya integró la Selección Argentina Sub 15, donde debutó y anotó un gol, sueña con seguir evolucionando y jugar en la Primera división.

Si bien ya la habían observado en el 2024, al año siguiente el Club Talleres de Córdoba convocó a Jordana Cartagena para entrenar con el equipo sub 16 durante una semana. Desde ese entonces, la vida deportiva de la futbolista comodorense dio un cambio rotundo.

“En el 2024 jugué un mundialito donde me vio Talleres y me dijeron que querían que viaje a Córdoba, y en abril del 2025 fui una semana a entrenar. Volví y me convocaron a la selección de Chubut para los Juegos EPADE en La Pampa, no nos fue bien pero lo jugué de la mejor manera”, comentó la delantera de 14 años.

Posteriormente, la jugadora surgida de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia viajó nuevamente a la capital cordobesa para participar de dos semanas de entrenamientos durante las vacaciones de invierno.

Y en ese período llegó la grata noticia: “En la segunda semana de entrenamientos el ‘profe’ me llama a mí y a dos compañeras a una oficina para decirnos que estábamos teniendo un gran desempeño y un buen nivel, y en un momento nos muestran el mail de la convocatoria para la preselección Argentina Sub 15”.

“Quedamos en shock, no lo podíamos creer, no nos salían las palabras. Sentí muchas emociones, terminé de entrenar y llamé inmediatamente a mi mamá que estaba con toda mi familia”, complementó.

Los pasos siguientes para Jordana Cartagena fueron de ensueño, ya que durante tres meses asistió a entrenar al Predio “Lionel Andrés Messi” de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Estuve cerca de tres meses entrenando con la preselección, iba de Córdoba a Buenos Aires, a entrenar en el predio de Argentina”, contó. Sin embargo, las buenas siguieron porque en la última semana le comunicaron que iba a quedar en el plantel para jugar la Liga Evolución en Paraguay.

De esa forma se convirtió en la primera jugadora en la historia de Comodoro en ser citada para disputar un torneo internacional con una Selección Nacional Femenina de fútbol 11.

Como si fuera poco, debutó en la competencia con Bolivia y pudo convertir un gol: “La verdad que hacer un gol con la Selección Argentina fue un tremendo orgullo, me dio mucha felicidad, lo grité con alma y vida. En ese torneo salimos segundas, perdimos la final por penales contra Brasil”.

Tras un enorme 2025 y unas merecidas vacaciones en la ciudad, Jordana se enfoca en su vida en Córdoba y especialmente en Talleres: “Me adapté bien a Córdoba, tengo una amiga y su familia que son de acá y se fueron a vivir allá, me dieron una mano y me pude quedar con ellos”.

“En febrero me voy para comenzar la pretemporada. Talleres es un club hermoso, estoy en la sub 16, hice algunos entrenamientos con la Primera pero me queda un año más en mi categoría”, agregó.

En ese sentido, la futbolista se ilusiona: “El objetivo para este año es continuar entrenando, mejorar y seguir con el proyecto, porque mi sueño es llegar a Primera, así que vamos a darle con todo”.