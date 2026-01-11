River le ganó a Millonarios de Bogotá 1-0

El equipo argentino se impuso en Montevideo con gol de Gonzalo Montiel de penal. Agustín Ruberto falló otro remate desde los doce pasos.

River Plate derrotó este domingo por 1-0 a Millonarios de Colombia en un amistoso jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.

La noche marcó el debut en el equipo de Núñez de dos de los refuerzos para la nueva temporada, Fausto Vera y Matías Viña, y también el estreno en Primera división para el defensor Facundo González, además del regreso de Tomás Galván tras su paso por Vélez.

Desde el inicio, el equipo mostró una clara superioridad y generó las mejores situaciones del primer tiempo. A los 11 minutos, Maximiliano Salas probó de zurda desde media distancia y obligó al arquero rival a enviar la pelota al córner. A los 22, una buena combinación por derecha terminó en desborde de Montiel y una definición de Giuliano Galoppo, que tomó el balón de primera y exigió una vez más al arquero. En la siguiente jugada, Juan Fernando Quintero remató de zurda entrando al área apenas desviado.

Millonarios tuvo su primera llegada clara a los 27 minutos, cuando Leonardo Castro conectó de cabeza y Santiago Beltrán, que jugó en lugar de los lesionados Franco Armani y Ezequiel Centurión, respondió con una intervención segura.

Así se cerró un primer tiempo de amplio dominio de River, que manejó la pelota y las situaciones, aunque sin lograr abrir el marcador.

En el primer minuto del complemento, los recién ingresados el comodorense Ian Subiabre y Santiago Lencina combinar para sumar una nueva llegada de peligro que fue despejada por la defensa colombiana cuando el mediocampista de River remataba.

River seguía acorralando al rival, le imprimía velocidad a sus ataques y merecía largamente la apertura del marcador. A los 21, otra acción entre dos recién ingresados, esta vez Matías Viña y Tomás Galván, terminó con falta en el área sobre el volante y penal para River: con categoría, Gonzalo Montiel eligió un palo, el arquero otro, y el partido se puso 1-0.

En la única chance colombiana del segundo tiempo, un gran cierre de River impidió el remate de Castro cuando enfrentaba a Beltrán.

Pero River volvió a la carga, primero con un remate de Subiabre que encontró una buena respuesta de Diego Novoa; luego, con un penal ejecutado por Agustín Ruberto (tras una falta que le habían cometido al propio delantero) en el que, una vez más, el arquero salvó al conjunto colombiano.

Así llegó el cierre, con River sosteniendo el control del partido en todo momento (aún después de la expulsión de Juan Portillo a cinco minutos del final) y con una victoria que permite arrancar con el pie derecho un 2026 cargado de desafíos para el equipo de Marcelo Gallardo.

El próximo sábado, en el segundo y último encuentro por el torneo de verano Serie Río de La Plata, River se medirá con Peñarol en el Campus de Maldonado.