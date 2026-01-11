Torres le pidió a Santilli que no se acuse sin pruebas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dijo este domingo a la noche que le pidió al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, “que no saque ningún twitter diciendo que hay pistas de tal cosa o de tal otra hasta que el fiscal no diga de su boca la información oficial. Seamos responsables la Provincia, la Nación y el Ministerio de Seguridad porque no hay ánimo en Chubut para politizar un tema tan sensible”.

De este modo, el mandatario respondió inquietudes de periodistas de La Nación+ que le inquirieron por afirmaciones del presidente de la Nación, Javier Milei, responsabilizando directamente a integrantes de comunidades mapuche sobre el origen del fuego que ya consumió casi 10 mil hectáreas en la comarca andina.

“ES GRAVE DEBATIR SEMEJANTE ESTUPIDEZ”

“Así como en estos momentos críticos florece lo mejore de las personas, a través de la solidaridad y el acompañamiento, también surgen muchas mezquindades al politizar y echar culpas, buscando chivos expiatorios”, sostuvo Torres.

Luego, insistió en que “en estos momentos hay que poner un manto de racionalidad ante la estupidez de algunos de querer instalar distintas teorías conspiranoides. Yo escuché hoy decir a un colega de ustedes decir que el gobernador había dicho que esto era producto de una comunidad mapuche. Nunca dije eso. Nosotros vivimos en total armonía con el pueblo originario; es gente de trabajo; gente de bien”.

Asimismo, el gobernador añadió que “es grave que se instale en medios nacionales y que lleve a que el presidente de la Nación en este momento esté debatiendo semejante estupidez. Es triste”.

Torres insistió en que “hay que ser responsables y esperar el resultado de la investigación”, confiando en prontas novedades al respecto y pidiendo que esta vez haya mayor rigor de parte de la Justicia a la hora de condenar, recordando que “el año pasado fui muy crítico porque pudimos detener a dos personas con el bidón en la mano y estuvieron pocos meses presos”.

A su criterio, “las penas tienen que ser ejemplificadoras y hay que contemplar la figura del ecocidio en el Código Penal para que estén años presos. Ahora hay avances producto de una recompensa garantizando el anonimato y seguramente esta semana vamos a tener novedades. Se está haciendo un buen trabajo. Creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a dar con los responsables y exigir la sociedad toda que la pena sea acorde con la magnitud del daño tremendo que se hizo”.