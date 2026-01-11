Trabajan para reponer la electricidad en Epuyén y Cholila

Mientras la lluvia trajo algo de alivio en la Comarca Andina, durante todo el domingo se ejecutaron tareas de reparación de la línea de 13,2 kV -afectada por el incendio de Puerto Patriada- con el arribo de nuevos equipos de emergencia adquiridos por el Estado provincial.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al intendente de Cholila, Silvio Boudargham, supervisó las tareas preventivas que se llevan a cabo para evitar que el foco ígneo que permanece activo en el Parque Nacional Los Alerces afecte el ejido de la localidad. En esta ocasión, el mandatario provincial estuvo presente en la localidad de Cholila con parte de su gabinete, en el marco del acompañamiento de la Provincia a toda la Comarca Andina ante la situación de los incendios forestales.

De manera simultánea, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP), destacaron que se desarrollan tareas en dos frentes para garantizar el restablecimiento del servicio eléctrico y la seguridad del sistema en las localidades de Cholila y Epuyén, afectadas por el avance del incendio de Puerto Patriada sobre la línea de 13,2 kV, y se realizan reparaciones en la línea de media tensión de 33 kV.

En ese sentido, Torres confirmó que el suministro eléctrico se reanudará en horas de la madrugada del lunes, con el arribo a la zona de equipos de emergencia adquiridos por la Provincia.

El gobernador también recorrió la zona del Parque Nacional Los Alerces afectada por el incendio, junto al intendente de Esquel, Matías Taccetta, y autoridades de la Administración de Parques Nacionales.

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Durante la recorrida, el gobernador destacó las tareas realizadas para resguardar la Subestación Eléctrica Coihue y detalló que algunos tramos de la línea de 33 kV fueron afectados por el avance del fuego en Puerto Patriada, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico en Epuyén y Cholila.

Al respecto, el titular del Ejecutivo remarcó: “en los sectores donde la línea estuvo comprometida, la contención fue efectiva y hoy se encuentra en mejores condiciones en comparación con la traza antigua”, dado que el incendio no alcanzó la estación transformadora.

“Con la llegada este domingo de los nuevos equipos gestionados por nuestro gobierno, vamos a poder garantizar el pronto restablecimiento de la energía, tanto en Cholila como en Epuyén”, aseguró.

HORAS CRUCIALES

Sobre la situación del incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, Torres precisó: "hasta el momento el foco está contenido, con un cortafuegos perimetral ya ejecutado en las inmediaciones de Cholila, para evitar que el fuego llegue a las cercanías de la localidad”.

Y advirtió: “como dije el viernes a última hora, había que resistir 48 horas hasta que descendieran el viento y la temperatura, para poder contar así con condiciones mucho más favorables que permitan seguir avanzando con el operativo en los distintos sectores de la Cordillera”.

En tal sentido expresó: “las condiciones actuales de lluvia y de leve descenso de las temperaturas son muy positivas de cara a los trabajos de contención de las llamas”.

“Es fundamental que la coordinación entre los distintos actores, tanto provinciales como nacionales, continúe abocada al cien por ciento a contener el fuego hasta el lunes”, subrayó Torres.

El gobernador destacó que esta estrategia permite garantizar el suministro eléctrico a las comunidades afectadas mientras avanzan las reparaciones definitivas, y remarcó que el Gobierno provincial continuará desplegando todos los recursos técnicos y humanos necesarios para acompañar a las localidades de la Comarca Andina, priorizando la seguridad de la población y la continuidad de los servicios esenciales.