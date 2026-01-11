Partieron refuerzos de Bomberos  de Comodoro hacia la cordillera

Una dotación de relevo de la Regional 3 de Bomberos de Chubut partió este domingo rumbo a El Hoyo y Trevelin, para colaborar en el combate de los incendios que afectan a la zona cordillerana. El viaje cuenta con acompañamiento logístico del municipio comodorense.

La delegación de Bomberos Voluntarios partió desde el Cuartel Central de Comodoro Rivadavia. Lo hizo en un vehículo de Comodoro Turismo, sumando además personal proveniente de Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo, todos pertenecientes a la Regional 3 de Chubut.

De la salida participaron el secretario municipal de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el presidente de la Asociación de Bomberos, Felipe Di Marco; y el jefe del Cuerpo Activo, comandante José Ayamilla, quienes acompañaron a la dotación que se dirige a reforzar las tareas en la zona afectada por los incendios.

En el contexto de emergencia, el intendente Othar Macharashvili autorizó el combustible necesario para el traslado de otros dos camiones que transportaron tanques de agua y víveres, destinados a colaborar con los brigadistas y habitantes de la cordillera.

Al respecto, Macharashvili destacó el compromiso de la ciudad con quienes enfrentan la emergencia. "Desde Comodoro vamos a estar siempre al lado de nuestros Bomberos, acompañando su enorme vocación de servicio y colaborando con los brigadistas y vecinos de la cordillera que atraviesan una situación muy compleja. La solidaridad y el trabajo conjunto son fundamentales en estos momentos", sostuvo.