Los Titanes buscan apoyo para competir y representar a Comodoro en Chile

Los Titanes de Comodoro Rivadavia, en las categorías 2012 y 2013, se preparan para afrontar uno de los desafíos deportivos más importantes de su calendario: su participación en el Encuentro Patagonia Binacional 2026, que se disputará del 30 y 31 de enero y 1 de febrero en Coyhaique, Región de Aysén, Chile.

El certamen es organizado por la Liga Deportiva Infantil de la Patagonia y se desarrollará en el Estadio Municipal y el Estadio Regional IND de Coyhaique, con la participación de equipos de Argentina y Chile, bajo la modalidad de fútbol 9 para las categorías 2012-2013 .

Para Los Titanes, la participación en este campeonato no solo significa competir a nivel internacional, sino también representar a Comodoro Rivadavia, a la provincia del Chubut y al país en un evento que promueve el deporte infantil, el intercambio cultural y la integración patagónica.

El torneo se jugará bajo el sistema “todos contra todos” o fase de grupos, según la cantidad de equipos inscriptos, y premiará a los tres primeros puestos de cada categoría, además de entregar medallas a todos los niños y niñas participantes.

Un pedido de acompañamiento institucional

Más allá del entusiasmo deportivo, el desafío principal es económico. El viaje requiere afrontar costos de inscripción, traslados, alojamiento, alimentación y logística. Por ese motivo, desde el club no solo iniciaron la búsqueda de sponsors privados, sino que también apelaron al acompañamiento de las autoridades del Estado, especialmente a los entes de Deporte municipales y provinciales, para que los chicos puedan concretar esta oportunidad.

Desde el entorno del club remarcan que el fútbol infantil cumple un rol clave en la inclusión, la formación en valores y el desarrollo social, y que el respaldo institucional resulta fundamental para garantizar el acceso equitativo a este tipo de experiencias, que muchas veces quedan fuera del alcance de las familias.

Más que un torneo

La participación en el Encuentro Patagonia Binacional no solo implica competir, sino también convivir con delegaciones de otros puntos de la región, fortalecer lazos culturales y vivir una primera experiencia internacional para muchos de los jugadores.

“Estos viajes dejan huella: enseñan respeto, compañerismo y sentido de pertenencia. Por eso creemos que el Estado también debe estar presente, acompañando a los clubes que trabajan todos los días con chicos”, señalaron desde el entorno de Los Titanes.

Desde el club destacan que este tipo de torneos no solo fortalecen el nivel futbolístico, sino que también fomentan valores como el compañerismo, la disciplina, el respeto y el sentido de pertenencia. Para muchos de los jugadores, será además su primera experiencia internacional, un recuerdo que los acompañará toda la vida.

Contacto para sponsors y colaboración

Quienes deseen colaborar o sumarse como sponsors para acompañar a Los Titanes de Comodoro Rivadavia pueden comunicarse con la delegada Soledad al 297 4424566, donde se brinda información sobre el viaje, el torneo y las distintas formas de apoyo.