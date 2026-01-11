Independiente arrancó el año con un triunfo en Montevideo

Se impuso 2-1 ante Alianza Lima con goles de Abaldo y Montiel. Cantero adelantó a los peruanos. El amistoso se jugó en el marco de la Serie Río de la Plata.

Independiente de Avellaneda arrancó este sábado el 2026 con un triunfo por 2-1 frente a Alianza Lima en un encuentro amistoso disputado en Montevideo, Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata. El equipo de Gustavo Quinteros comenzó en desventaja, pero reaccionó con rapidez y logró revertir el resultado en apenas seis minutos durante el segundo tiempo.

Con su flamante refuerzo Ignacio Malcorra -surgido de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia- observando el partido desde la platea, el “Rojo” presentó una formación alternativa, pensada para darle rodaje a futbolistas que buscan minutos en la pretemporada. En el conjunto peruano, conducido por Pablo Guede, no estuvo el lateral Luis Advíncula, recientemente incorporado desde Boca Juniors, aunque sí fue titular el delantero argentino Federico Girotti, ex Talleres de Córdoba y River Plate.

Tras un primer tiempo sin emociones, Alianza Lima abrió el marcador a los 57 minutos con una definición del argentino Alan Cantero. La respuesta de Independiente fue inmediata: a los 61, el uruguayo Matías Abaldo, que había ingresado por Ignacio Pussetto, marcó el empate. Seis minutos más tarde, Santiago Montiel selló la remontada tras una gran jugada individual de Abaldo.

La pretemporada del club de Avellaneda también estuvo atravesada por la situación de Javier Ruiz, extremo de 21 años que debutó en Primera bajo la conducción de Carlos Tevez en septiembre de 2023 y que venía de un préstamo en Barracas Central. Repescado a pedido de Quinteros, el jugador no se presentó a una jornada de entrenamientos y no viajó a Uruguay, lo que encendió la alarma en el club.

Ruiz argumentó disconformidad con el trato recibido desde lo económico y lo deportivo, mientras que la dirigencia mantiene una postura firme: solo saldrá mediante una venta. En ese contexto, Peñarol aparece como uno de los interesados, en una situación que pasó de proyectarlo como posible titular a dejarlo virtualmente apartado del plantel.

En cuanto al mercado de pases, Independiente concretó la llegada de Malcorra, quien arribó con el pase en su poder tras tres años y medio en Rosario Central. El volante de 38 años firmó contrato por una temporada y suma el noveno club de su carrera. Aunque ya se entrena con el plantel en suelo uruguayo, no fue convocado para el primer amistoso del año.