Advíncula deja Boca y vuelve al fútbol peruano

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors llegó a su final. En las últimas horas se confirmó que el lateral derecho rescindirá su contrato de común acuerdo, pese a que su vínculo con el club se extendía hasta diciembre de 2026.

La decisión fue consensuada entre el futbolista y la dirigencia, y estuvo atravesada por cuestiones deportivas y personales que aceleraron el desenlace en plena pretemporada. A los 35 años, Advíncula ya tenía definido su futuro y continuará su carrera en Alianza Lima, con quien cerró su incorporación tras destrabar diferencias económicas que habían complicado negociaciones anteriores.

En el plano futbolístico, el último tiempo del defensor en Boca estuvo marcado por una merma en su protagonismo. Luego de haber sido una pieza clave en la temporada 2023 —con un rol destacado en el camino hasta la final de la Copa Libertadores—, en 2025 perdió terreno y dejó de ser titular, cediendo el puesto a Juan Barinaga.

A lo largo de cuatro años y medio en el club, Advíncula disputó 169 partidos oficiales, convirtió 6 goles y conquistó 4 títulos. Su paso quedó asociado a la entrega y el sacrificio, con actuaciones recordadas en encuentros decisivos, incluido el gol que reavivó la ilusión en la final continental ante Fluminense.

La salida del lateral peruano obliga ahora a reordenar el sector derecho de la defensa: Barinaga se perfila como titular y Lucas Blondel, que estaba en la órbita de una posible salida, tendría mayores chances de quedarse para competir por el puesto.

Así, Boca despide a un jugador que dejó huella en Brandsen 805, en un cierre de ciclo acordado y sin conflictos, mientras Advíncula emprende el regreso a su país para afrontar un nuevo desafío en su carrera.