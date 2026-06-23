Chubut debutó con triunfo en el Argentino de Vóleibol Sub 16

En femenino derrotó por 3-1 a Tucumán y este miércoles jugará ante Corrientes. Con el mismo resultado, los varones vencieron a La Rioja y se medirán con San Juan.

Comenzó en Comodoro Rivadavia el Campeonato Argentino de Selecciones de Vóleibol Sub 16, certamen que convoca a más de 700 deportistas de todo el país. Los partidos se desarrollan de manera simultánea en el Club Ingeniero Huergo, Gimnasio municipal Nº 2, Gimnasio municipal Nº 4 y en el Gimnasio “Ignacio Koening” del barrio Laprida.

La competencia pertenece a la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y es organizada por la Federación Chubutense de Vóley (Fe.Chu.Vol), con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

El equipo femenino de la provincia, que integra la Zona 1, debutó con un triunfo por 3 a 1 ante Tucumán y este miércoles, a partir de las 9, jugará con Corrientes. Mientras que, los varones se enfrentaron a La Rioja por la Zona A y fue victoria por 3-1 en el Club Huergo. El próximo rival será San Juan, en un partido que se disputará a las 10:40.

Foto: Prensa Comodoro Deportes