La selección nacional, que conduce Pablo Prigioni, trabaja en doble turno en el Espacio DAM. Ambos juegos serán de visitante para cerrar la primera fase.

Argentina entrena en Zárate con la mente en Uruguay y Panamá

La Selección Argentina mayor masculina comenzó con sus entrenamientos para la tercera Ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027. El equipo dirigido por Pablo Prigioni entra en doble turno en el Espacio DAM de Zárate.

Los partidos serán el jueves 2 de julio a las 22:10 ante Uruguay en Montevideo y el domingo 5 a las 21:10 ante Panamá en la Ciudad de Panamá. La Ventana 3 marcará el cierre de la primera fase. Argentina llega con un récord de 3-1 en el Grupo D, como escolta de Uruguay (4-0). Panamá (1-3) y Cuba (0-4) completan la zona.

Los Clasificatorios continuarán en agosto cuando los tres mejores equipos del Grupo D se junten con los tres clasificados del Grupo B. Canadá liderá la zona con un récord de 4-0, seguido por Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

La segunda fase ya tiene las fechas de sus ventanas confirmadas:

Ventana 4: 27 y 31 de agosto

Ventana 5: 26 y 29 de noviembre

Ventana 6: 26 de febrero y 1º de marzo.