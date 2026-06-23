Cristiano Ronaldo batió récords en la goleada de Portugal ante Uzbekistán

El delantero de 41 años marcó dos tantos en la victoria de 5-0 y se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

La selección de Portugal, con un doblete de Cristiano Ronaldo, aplastó 5-0 a Uzbekistán y de ese modo, logró su primera victoria en el Grupo K de la Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

De esa manera, el delantero del Al Nassr de Arabia Saudita hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de sus tantos de este martes.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Houston, tuvo el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

Portugal salió con ganas de demoler. Así lo hizo saber el propio CR7 desde el arranque, tras una descarga por la izquierda de Nuno Mendes a la que el comandante no llegó a ponerle el botín.

Una acción rápida de João Cancelo mandó un centro hacia el medio del área. Ronaldo le ganó el espacio a los centrales y anotó de primera, por fin, llegó su primer gol, dando de beber a una hinchada sedienta de sus goles.

Uzbekistán, que jugaba con cierta intermitencia, trataba sin éxito de ordenarse para contener la arremetida lusa. Una falta en el borde del área uzbeka dejó el balón listo nuevamente.

Ronaldo se llevó la atención del arquero Abduvakhid Nematov, a la espera del tiro libre, pero fue Nuno Mendes quien lo sorprendió en su primer palo, anotando el segundo para Portugal.

Los dirigidos por Cannavaro, no obstante, no iban a entregar el partido fácilmente.

Los debutantes aprovecharon una desinteligencia en la zaga portuguesa y Aziz G'aniev remató con la derecha desde fuera del área a los 30 minutos. Pero el tanto se anuló porque antes hubo una falta de Abbosbek Fayzullaev contra Joao Cancelo.

Nada importaba. La letalidad de Ronaldo había sido activada. A los 39 minutos, un pase quirúrgico de Bruno Fernandes le quedó servido a CR7, definiendo con maestría ante la salida del arquero rival.

Casi al cierre de la primera mitad, la defensa uzbeka sacó un tiro de Ronaldo de la línea, evitando el hat trick.

Al retorno del descanso, una jugada de laboratorio dejó habilitado a Cristiano Ronaldo. Listo para disparar, tuvo una colisión con el arquero en la puerta del arco. El equipo médico y la banca se levantó de susto.

Aunque el Comandante siguió en batalla. Tras un tiro de esquina y una confusión en el área uzbeka, Cristiano deslizó el balón hacia el arco rival. La pelota impactó en Abdukodir Khusanov y se fue adentro, impulsada por el propio arquero Nematov.

Después CR7 se dio el lujo de acomodar el balón para un disparo que el arquero controló, conteniendo un poco la masacre.

Sin embargo, la goleada no había terminado. El atacante del Milan, Rafa Leão, que entró en el segundo tiempo, marcó el quinto con un remate de derecha, de primera y al ángulo. Todo estaba consumado.

En la última fecha de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.