Chubut Deportes realizó una mesa de trabajo con cuerpos técnicos de seleccionados

Se realizó un balance del proceso de los últimos Juegos Epade y se planificó el trabajo de cara a la Araucanía. La reunión fue en el Hotel Deportivo provincial de Rawson.

Este martes se llevó a cabo en instalaciones del Hotel Deportivo provincial de Rawson, una mesa de trabajo organizada por Chubut Deportes, con el fin de hacer un balance de lo que fue el proceso previo y desarrollo de los Juegos Epade 2026, como así también planificar el segundo semestre, con el foco puesto en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en la Región de Los Ríos, Chile.

La reunión fue encabezada por el gerente deportivo de Chubut Deportes, Darío Figueroa, quien estuvo acompañado por la profesora Alejandra Ibrahim (miembro del Directorio del ente), el responsable de la subgerencia de Planeamiento Deportivo, Ruperto Ruiz y de Deporte Federado, María Ferreyra.

Estuvieron todos los integrantes de los cuerpos técnicos de los seleccionados chubutenses que llevan adelante los procesos de ambos certámenes patagónicos.

Durante la mesa de trabajo dispuesta, se realizó en primer término, una exhaustiva evaluación de proceso de preparación y competencia de los Juegos Epade 2026 realizados en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde Chubut alcanzó el subcampeonato, detrás de Río Negro.

Luego, se comenzó a trabajar en el proyecto de preparación de cada seleccionado de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía, que este año tendrán como sede a la ciudad chilena de Valdivia, del 25 al 31 de octubre. Allí se establecieron los lineamientos generales y planificación específica para cada disciplina, de cara a la contienda internacional.

“ESTAMOS POR EL CAMINO CORRECTO”

En un intervalo de la reunión, en diálogo con la prensa, Figueroa señaló que “estamos haciendo el cierre de los Juegos Epade, con todos los cuerpos técnicos, con la intención de hacer un balance general en cuanto a lo que fue la planificación y la competencia en sí, lo que nos va a permitir diagramar, desde noviembre, la participación en 2027, con un proceso más extenso que el que tuvimos este año”.

“Este año terminamos con un segundo puesto y veníamos de ser campeones en 2025, por lo que creemos que estamos por el camino correcto y todos los cuerpos técnicos se van a mantener”, aseguró.

En el final, Figueroa manifestó que “una vez concluido del cierre de Epade, comenzaremos a proyectar la logística de preparación para los juegos Araucanía, que será a fines de octubre en Chile. Coordinar evaluaciones, concentraciones y competencias previas, para que cada seleccionado llegue de la mejor manera al torneo”.

“LA PLANIFICACION ES CRUCIAL”

Por su parte Alejandra Ibrahim resaltó que “el balance es sumamente positivo, y es un encuentro que normalmente no se hacía. Nos parece que es un eje fundamental para saber cómo seguir, las cosas para ajustar y mejorar. No con el resultado en sí, sino con el trabajo y el proceso con el deportista. Queremos que se sientan parte de una selección, que sientan ese orgullo de llevar la bandera de Chubut”.

“Es un trabajo a largo plazo, que no se mide solo con el resultado del juego, sino con los técnicos diciendo que cosas fueron positivas, que cosas tenemos que mejorar, que cosas se tienen que planificar, con seriedad y cuantificando. Estamos felices con el resultado pero también con el camino recorrido para logarlos”.

En el final, Ibrahim remarcó que “la planificación es crucial. Nuestra tarea es darles herramientas a los deportistas y a los cuerpos técnicos para seguir creciendo y lograr los resultados esperados, para ello debemos saber que tenemos, hacia donde apuntamos y a donde queremos llegar”.