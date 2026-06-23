Gimnastas de Mercegue Aerobics ajustan su preparación para el Sudamericano

Julieta Pardo y Maira Velásquez representarán a la Argentina en el campeonato que se desarrollará del 6 al 12 de julio en Buenos Aires.

Las comodorenses Julieta Pardo y Maira Velásquez, integrantes de Mercegue Aerobics, se preparan para representar al país en el próximo campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica, certamen que se realizará del 6 al 12 de julio en Buenos Aires, con una gran convocatoria de países de Sudamérica.

Julieta (13 años) y Maira (17 años) son parte de la Federación Chubutense y vienen trabajando hace muchos años para lograr estos objetivos internacionales, lo cual es complejo poder clasificar a un evento de tanta magnitud.

En el caso de Maira, obtuvo una doble clasificación ya que estará compitiendo en noviembre en Brasil en el Campeonato Panamericano, integrando grupos con gimnastas de otros puntos del país.

“Nos sentimos muy orgullosas del trabajo que vienen realizando, el progreso y la constancia que llevan durante tantos años, nuestras alumnas no dejan de sorprendernos cada año, ya hemos tenido gimnastas que incluso han logrado podios internacionales”, expresó Sonia Mercegue.

Y agregó que “eso es de mucho valor como entrenadoras pero, más allá de los resultados, lo que buscamos es que disfruten del proceso y de las experiencias hermosas que deja el deporte, atrás de todo esto hay mucho esfuerzo tanto de las alumnas como de las familias y entrenadoras, por eso nos queda agradecer por el gran esfuerzo que hacen todos”.

En tanto que, destacó la gestión de Hernán Martínez en el Ente Comodoro Deportes “porque siempre está acompañando a los deportistas comodorenses”.

Para terminar, Mercegue le pide “a la comunidad que siga apoyando a nuestros deportistas locales. Sabemos que hoy la economía está difícil, pero tan solo colaborando con la compra de una rifa es de gran ayuda para que estas chicas puedan cumplir esos sueños por lo que tanto entrenan y trabajan. Gracias a los que siempre están alentando con un mensaje, eso sin dudas renueva nuestra energía para seguir adelante”.