Guillermo Brown de Puerto Madryn se consagró campeón en la rama masculina, mientras que La Academia de Trelew lo hizo invicta en femenino.

El título provincial de U13 fue para Brown y Racing

Se disputó el fin de semana el torneo Provincial U13 -o Infantiles- tanto en masculino como en femenino, donde el básquet menor tuvo dos nuevos campeones, clasificados para la instancia regional de la Liga Federal Formativa.

En ese contexto, en varones, el título se lo adjudicó Guillermo Brown de Puerto Madryn que derrotó en la final a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 83-62.

En Brown, los destacados fueron Pedro Texeira (19 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias e igual número en recuperos. También marcó 19 tantos Gino Linari, con 4 rebotes y 2 recuperos.

En Gimnasia, mientras tanto, el mejor resultó Mateo Mansilla, goleador del juego, con 23 puntos y 7 rebotes. Mientras que Lorenzo Moreno aportó 11 tantos y bajó 17 rebotes. El tercer lugar del certamen fue para La Fede Deportiva de Comodoro se impuso por 53 a 52.

En femenino, mientras tanto, el título quedó para Racing de Trelew que en duelo valletano derrotó 68-61 a Germinal de Rawson y se consagró campeón invicto.

Abby Eluney Torres se destacó en el triunfo con 17 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 3 balones recuperados, mientras que Kiara González la escoltó con 14 tantos, 8 rebote, 4 asistencias, e igual número en recuperos.

Por el lado del elenco de la capital provincial, se destacaron Sigrid Alvarez con 14 unidades, 6 rebotes y 7 recuperos, mientras que Agostina Paura la siguió también con 14 tantos, 3 reboes y 3 asistencias.

El partido por el tercer puesto quedó en manos de Náutico Rada Tilly.

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Panorama

DOMINGO 21

MASCULINO

En el gimnasio Benito García – Puerto Madryn

3º puesto

- Huracán 52 / La Fede Deportiva 53.

1º puesto

- Gimnasia 62 / Guillermo Brown 83.

FEMENINO

En Náutico Rada Tilly

3º puesto

- Gimnasia 0 / Náutico Rada Tilly 20.

1º puesto

- Germinal 61 / Racing 68.