Comodoro FC en la C-11 2015, El Lobito Infantil en la C-11 2016 y El Lobito Futsal en la C-09 2017 se quedaron con el título en sus respectivas denominaciones.

El Apertura de futsal promocional consagró a otros tres campeones

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el último sábado con la definición del torneo Apertura 2026, en donde se conocieron tres nuevos campeones.

En ese contexto, en la denominación C-11 2015, el título quedó para los chicos de Comodoro FC que derrotaron 5-3 a La Súper Económica en una de las finales revancha.

Por su parte, El Lobito Infantil se consagró en la C-11 2016, al vencer en alargue 2-0 a La Súper, mientras que en la C-09 2017, la gloria quedó en manos de El Lobito Futsal, que se impuso por 3-1 ante Lanús en la otra de las finales revanchas jugadas en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Además, Los Matadores y Lanús Infantil “A” definirán el campeón del certamen en la C-15.

EL LOBITO INFANTIL CAMPEON C-11 2016

INSCRIPCIONES PARA EL CLAUSURA

Por otra parte, este martes de 19:30 a 21 en la sede de la Comisión de Futsal Principal, que se encuentra en Pasaje Los Patos 2227, dará comienzo las inscripciones para participar del torneo Clausura.

Las denominaciones serán las siguientes: C-17 (2009/2010, C-15 (2011/12), C-13 (2013/14), C-11 (2015), C-11 (2016) C-09 (2017); C-09 (2018) y C-07 (2019).

EL LOBITO FUTSAL C-09 CAMPEON

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

Final revancha

- La Súper Económica 3 (Benjamín Reiñanco-Uriel Castillo 2) / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta 2-Milo Andretta 2-Lorenzo Altamirano).

Cuadro de Honor

Valla menos vencida: Bautista Mansilla (Halcones Dorados FC).

Goleador: Milo Andretta Bertoneri (Comodoro FC, 17 goles).

Equipo correcto: Juanes Motos Futsal.

Jugador destacado: Alfie Andretta.

Posiciones finales: 1) Comodoro FC, 2) La Súper Económica, 3) Lanús Infantil, 4) El Lobito Infantil.

El plantel campeón estuvo conformado por: Alfie Andretta, Milo Andretta, Lorenzo Altamirano, Isaac Vizama, Thiago Piñeiro, Giovanni Cuevas y Vicente Ravelli.

El DT es Jonatan Vizama, mientras que Manuela Suárez es la delegada del equipo.

DENOMINACION C-11 2016

Final revancha

- La Súper Económica 3 (Constantino Mendes-Kenai Gómez-Ian Alvarado). Alargue: 0 / El Lobito Infantil 4 (Eloy Elgueta-Caleb Canales 2-Benjamín Vargas). Alargue: 2 (Caleb Canales-Benjamín Vargas).

Cuadro de Honor

Valla menos vencida: Benjamín Perea (El Lobito Infantil).

Goleador: Kenai Gómez (La Súper Económica) 19 goles.

Equipo correcto: Milán F.I.

Jugador destacado: Caleb Canales (El Lobito Infantil).

Posiciones finales: 1) El Lobito Infantil, 2) La Súper Económica, 3) Halcones Dorados FC, 4) Lanús.

El plantel campeón estuvo integrado por: Thiago Cabral, Benjamín Vargas, Caleb Canales, Eloy Elgueta, Tahiel Mansilla, Román Cisneros, Tahiel Huanchullan, Mateo Vera, Juliano Lencina y Benjamín Perea.

El DT es Víctor Gómez, el ayudante de campo Cristian Pérez y la delegada Moira Almonacid.

DENOMINACION C-09 2017

Final revancha

- Lanús 1 (Santiago Encina) / El Lobito Futsal 3 (Thian Cárcamo -Lionel Barrionuevo-Nicolás Ojeda).

Cuadro de Honor

Valla menos vencida: Carlos Angola-Genaro Revilla (PM FC Negro); Leandro Oyarzo-Santiago Bollini (Lanús).

Goleador: Santino Encima (Lanús) 23 goles.

Equipo correcto: Casino CR.

Jugador destacado: Lionel Barrionuevo (El Lobito Futsal).

Posiciones finales: 1) El Lobito Futsal, 2) Lanús, 3) PM FC Azul, 4) JM Futsal.

El plantel campeón estuvo conformado por: Santino Care, Darian Lavin, Nicolás Ojeda, Lionel Barrionuevo, Lionel Vilte Cárcamo, Lautaro Sobarzo, Román Aguilar, Gianfranco Casarini y Thian Cárcamo Rima.

El DT es José Aguilar, el ayudante de campo Jeremías Calderón y la delegada Daiana Miranda.

DENOMINACION C-13

Semifinal revancha

- Los Matadores 0. Alargue 0. Penales: 4 (Emanuel Aguilar-Franco Wynbergh-Joaquín Hidalgo-Thiago Dominguez) / Casino CR 3 (Juan Cruz Carrizo-Benjamín Rodríguez-Ignacio Kochowicz). Alargue: 0. Penales: 3 (Lautaro Rivera-Benjamin Rodríguez- Jerónimo Carrizo).

- Lanús Infantil “A” 5 (Bautista Llancabure-Nehemías Lincopil - Lisandro Hernández-Lautaro Oyarzo-Jeremías Pérez ) / La Cigarra 1 (Genaro Corrales).

3º puesto

- Casino CR vs La Cigarra.

Final:

Los Matadores vs Lanús infantil “A”.

DENOMINACION C-15

Semifinal ida

- Los Matadores Azul 1 (Thiago Llanquín) / 70/30 4 (Carlos Colivoro 3-Kevin Chávez).

- La Súper Económica 1 (Thiago Muñoz) / CyS Futsal 3 ( Leonel Robledo-Santino Díaz-Lucas Funes).

DENOMINACION C-17

14ª fecha

- Guardianes JL 2 (Santiago Lagos-Brandon Schneider) / 70/30 1 (Bautista Barría).