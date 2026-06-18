Continúa la acción en la Liga Municipal de Fútbol Infantil

Más de diez partidos de la Liga Municipal de Fútbol Infantil se jugaron el pasado fin de semana en las instalaciones del Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón y en el Gimnasio municipal Nº 4 de Km. 8.
Cabe resaltar que, esta temporada hay tres categorías de femenino (C11, C13 y C15), integradas por Municipal Km. 5, Panteritas, Guardianas del Cefe, Saavedra, Standard y Petroquímica.
Además, los varones siguen disputando el certamen en las categorías formativas y competitivas, con una gran cantidad de equipos.
Este sábado, mientras tanto, a partir de las 9:40, el fútbol infantil municipal tendrá continuidad con una nueva jornada de las categorías competitivas que se jugará en el gimnasio de la Escuela Nº 722 del barrio Próspero Palazzo.
RESULTADOS
COMPETITIVAS
Categoría 2014:
- Municipal Km.5 6 / Municipal Nº1 Naranja 0.
Categoría 2015
- Sede Ciudadela 11 / Sede Club Huergo 0.
- FC Juan XXIII 3 / Sede Laprida 6.
- Municipal Km. 5 9 / Escuela Nº722 0.
- Municipal Nº3 4 / Municipal Nº1 Negro 4.
- Gimnasio Laprida 3 / Municipal Nº1 Naranja 1.
- Escuela Nº722 0 / Municipal Nº3 3.
C11 Femenino
- Saavedra 0 / Standard 6.
- Saavedra 0 / Guardianas del Cefe 7.
- Municipal Km.5 0 / Panteritas 6.
C13 Femenino
- Municipal Km.5 9 / Standard 0.
C15 Femenino
- Petroquímica 8 / Standard 0.
Próxima fecha – Sábado 20
En la Escuela Nº 711 – Bº Próspero Palazzo
Competitivas
9:40hs. Categoría 2015: Gimnasio Km. 5 vs Escuela Nº211 (zona única).
10:20hs. Cat. 2016: Juventus D vs Gimnasio Laprida (zona B).
11:00hs. Cat. 2014: Sede Km. 5 vs Municipal Nº4 (zona única).
11:40hs. Cat. 2016: Gimnasio Laprida vs Municipal Nº3 (zona B).
12:20hs. C13 Femenino: Petroquímica vs Saavedra.
13:00hs. C15 Femenino: Petroquímica vs Guardianas.
13:40hs. C15 Femenino: Saavedra vs Standard.
14:20hs. C11 Femenino: Sede Km. 5 vs Standard.