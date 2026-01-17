Otro jugador de las inferiores de Huracán jugará en fútbol AFA

Comodoro Rivadavia tendrá otro jugador en las inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino. Agustín Carrizo, jugador de la 8ª división de Huracán, fue fichado por Vélez Sarsfield e integrará la 7ª del club de Liniers.
Carrizo, categoría 2010, debutó en la Primera división del “Globo” durante 2025, año en el que fue probado por Vélez y dejó maravillados a los captadores del “Fortín”, que decidieron ficharlo para sus inferiores.
Desde el club con sede en el barrio Industrial expresaron: “no queremos dejar de destacar el trabajo de nuestro staff de inferiores, que en 2025 logró obtener pruebas para más de 10 jugadores, de las cuales la mayoría han prosperado. Felicitamos a coordinadores, profesores y entrenadores que día a día demuestran estar a la altura de esta institución”.
Además, señalaron: “por tu compromiso, tu talento y tu personalidad, te deseamos una fructífera carrera en este deporte y te esperamos siempre en casa para cuando quieras visitarnos. ¡Exitos Agustín!”.
Carrizo se suma a Thiago Cárcamo, que ya fue fichado por Boca Juniors. En tanto, hay altas posibilidades de que en las próximas semanas sigan concretándose fichajes en clubes AFA.