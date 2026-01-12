Martín Dominici, quien acompañó al exfutbolista durante casi 20 años, inició una demanda millonaria. El exjugador llegó recientemente a Punta del Este.

Pocho Lavezzi reapareció en medio de una escandalosa denuncia en su contra

Cuando Pocho Lavezzi intenta transitar un período de mayor reserva personal, un nuevo frente se abrió en el plano judicial. En el programa A la tarde se dio a conocer que Martín Dominici, su asistente personal durante 19 años, inició una demanda económica por 500 millones de pesos contra el ex delantero.

El vínculo entre ambos comenzó en 2005, cuando Lavezzi aún jugaba en San Lorenzo, y con el paso del tiempo se transformó en una relación de confianza absoluta. Lo que nació como un acuerdo laboral terminó convirtiéndose en una sociedad cotidiana que hoy desembocó en un conflicto legal de alto voltaje.

Según detalló el periodista Luis Bremer, Dominici no cumplía funciones administrativas tradicionales. Su rol se había convertido en el de un colaborador integral del ex futbolista: “Su función terminó siendo la de una mano derecha: buscarlo, llevarlo al aeropuerto, encargar bienes y hasta llevar dinero a amigos, familiares o novias”.

La demanda subraya que el asistente estuvo disponible de manera permanente, sin horarios ni límites definidos, acompañando a Lavezzi en cada mudanza internacional: residieron en Nápoles, París y China, entre otros destinos. Esa dedicación absoluta es uno de los ejes del reclamo, que sostiene que la relación laboral nunca fue debidamente regularizada.

De acuerdo a lo informado en el ciclo de Karina Mazzocco, contaba incluso con poder de firma para adquirir vehículos e inmuebles a nombre de Lavezzi.

Bremer lo resumió de esta manera: “Él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante. No era solo pagar un servicio, era coordinar inversiones en Punta del Este”.

Esa gestión de bienes y movimientos financieros es el fundamento principal del reclamo económico, cuyo monto surge de la liquidación de casi dos décadas de servicios que, según el demandante, nunca fueron reconocidos legalmente.

En medio de un clima hostil, el ex futbolista viajó a Punta del Este con su familia para disfrutar de unas lindas vacaciones. Lavezzi se mostró un poco distante con la prensa y de pocas palabras.

Solo se limitó a decir que se encuentra bien, que llegó al país vecino para descansar y que no tiene pensado retomar alguna actividad ligada al deporte.