Jorge Bucemo gestiona apoyo para el motociclismo regional

Jorge Bucemo, titular de la Asociación Civil de Motociclismo Austral (ACMA), contando con el poder deportivo de CAMOD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo) para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, estuvo reunido con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez. Fue un avance para cerrar futuros apoyos del Estado en eventos en la ciudad y la continuidad en el equipo del Superbike Kósten Racing.

Después de la reunión el dirigente del motociclismo argentino, Jorge Bucemo, al respecto aseguró. “Estamos gestionando el apoyo que habrá para los futuros eventos esta temporada, incluyendo también las competencias de Enduro que tendremos, junto al grupo de Enduro Comodorense que viene trabajando fuerte en la ciudad para mantener la actividad. También estamos avanzando en el apoyo que tendremos para el equipo Kósten Racing en el Superbike Argentino. Si bien no está cerrado, sí Hernán –por Martínez- me dijo que habrá apoyo para el equipo que representa no solo a Comodoro sino también a la provincia del Chubut”.

Cabe acotar que Jorge Bucemo también es el director deportivo del único equipo privado de motociclismo de velocidad del Chubut, el Kósten Racing, quien este año volverá a competir en el 33º Campeonato Argentino de Superbike que tendrá su primera fecha el 13 y 14 de abril en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En esta fecha, el campeonato de motociclismo de velocidad compartirá escenario en el “Coliseo Porteño” con la 2° fecha del Campeonato Argentino de TC 2000 YPF Infinia, donde se dará el inicio del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la 2° fecha de la Fiat Competizione.

Integrarán este año el Kósten Racing los siguientes pilotos: Gastón Mediavilla - Junior CUP 260cc; Dana Bucemo - Junior CUP 250cc; Leandro Ricchieri - Super Sport 300cc; y Alexis Carballo - Súper Sport 300cc. Y llegará un nuevo piloto en la Súper Sport 300cc, que aún no está confirmado.