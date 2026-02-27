Jorge Bucemo logró el apoyo para el JB Racing Gas Gas

Es para el equipo de Chubut que correrá esta temporada el Argentino de Mx y el Campeonato Mx Zona Norte.

El director deportivo del JB Racing Gas Gas, Jorge Bucemo, junto al piloto nacional Jonatan Montenegro, se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez. Le acercaron un presente por parte del equipo Gas Gas Argentina - SM Moto, lograron el apoyo para la presente temporada para el equipo de Chubut que correrá el Campeonato Argentino de Mx y el Campeonato Mx Zona Norte.

Bucemo al respecto aseguró: “Hace un año que somos equipo oficial Gas Gas en Argentina. Entonces le acercamos un presente de la remera original con la cual el equipo se viste, con el agradecimiento estampado en las remeras de Comodoro Deportes, por el acompañamiento de siempre. Hicimos un cuadro para que tenga ahí de recuerdo en la oficina”.

“Como siempre, Hernán nos recibe para analizar el apoyo que puede darnos Comodoro Deportes al único equipo patagónico que participa en el campeonato argentino con sus cinco pilotos, tres son chubutenses, Santino Perales, Jonatan Montenegro, Yoselín Altamirano y ahora con la incorporación de Nahuel Kriger piloto neuquino, y Federico Spagnol, piloto brasilero, equipo con el cual iremos a buscar los podios de todas las categorías”, dice Bucemo.

LA CAMPEONA ARGENTINA QUE REPRESENTA A CHUBUT

Yoselín Altamirano (Santa Fe) es la campeona argentina de mujeres, a su vez Premio Olimpia 2025 al motocross. La única premiada por los Olimpia en la República Argentina de la reciente temporada. Y vale acotar que Santino Perales (85cc A) terminó en una sexta ubicación en el campeonato y Jonatan Montenegro (MX3 Pro) cuarto en su categoría, mientras que Enrique Phister fue el campeón argentino 85cc A.

“Le hicimos llegar un poco la estadística, los resultados del 2025 y le planteamos el calendario 2026, a partir del 12 de abril con ocho fechas del campeonato argentino, y el equipo también estará participando con varios de sus integrantes del Campeonato MX Patagonia de seis fechas a partir del 21 al 22 de marzo en la ciudad de Puerto Madryn. Y que recorrerá durante esas seis fechas toda la zona del Valle y probablemente la incorporación al calendario del circuito de Rada Tilly, lo cual se está analizando”.

“También charlamos con Hernán acerca de las becas deportivas, de los pilotos que realmente están saliendo a competir afuera, en este caso Santino Valdebenito, Santino Perales y Jonatan Montenegro, son los tres representantes comodorense que participan de distintos campeonatos, tanto el Argentino como el Patagónico, representando a Comodoro Deportes y a la provincia de Chubut. Y tenemos el compromiso como siempre de Hernán de acompañarnos”, puntualiza Jorge Bucemo.

NUEVA ESTRUCTURA PARA EL AÑO 2026

Jorge Bucemo aclaró la nueva denominación que toma el equipo desde ahora, la parte deportiva es JB Racing Gas Gas. Y con respecto a la reunión con el titular del Comodoro Deportes, dimensionó: “Es una gestión que siempre hemos valorado enormemente el acompañamiento de Comodoro Deportes a través de su presidente, Hernán Martínez, que nunca dejó de estar presente con todos los deportistas comodorenses. Nosotros, estamos en desventaja con el resto del país porque tenemos que viajar siempre grandes distancias para poder competir, eso hace que los costos de participación sean muy elevados. No solamente en el elemento base que es la moto, sino también en lo que significan los viajes, alojamientos, viáticos, combustible. Y siempre hay un acompañamiento acorde a esos requerimientos. No me canso de sobresaltar y de agradecer, la verdad que del primer día de la gestión siempre tuvimos un acompañamiento importante”.

“Con respecto a Montenegro, Valdebenito y Perales se comprometió con una beca deportiva para que ellos puedan enfrentar sus gastos básicos también para la competencia. Eso nos da tranquilidad y desde el estado nuevamente nos sentimos muy acompañados y muy apoyados. Quiero agradecerle a él y a todo su fantástico equipo de trabajo”, cerró Bucemo complacido con la reunión.

MONTENEGRO Y UN OBJETIVO CLARO EN EL ARGENTINO MX

El Mx Zona Norte comenzará el 21 y 22 de marzo en Puerto Madryn donde Jonatan Montenegro estará corriendo en categoría Mx1. “Comenzamos ahora a mediados de marzo y luego nos vamos a la primera fecha del Campeonato Argentino en Neuquén. Tenemos todo este mes para prepararnos, con el objetivo de estar entre los cinco del Argentino. El año pasado me propuse terminar entre los cinco y terminé cuarto (MX3 Pro), este año trataremos de terminar entre los tres primeros a nivel nacional”.

“Y en el Campeonato Patagónico tratar de mantener el campeonato que obtuvimos el año pasado. Ganamos la Copa Julio Burgos, esperamos mantenerla. Era un amigo lo recuerdo mucho, gracias a Dios se nos dio, sumamos durante todo el año y no es poca cosa el esfuerzo”, dijo Montenegro.