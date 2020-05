El Patagónico | Deportes | fútbol - 07 mayo 2020

Jorge Constanzo: "no tenemos apuro de poner en peligro a nadie"

"Queremos jugar, por los chicos, pero si me decís hoy 'convocalos para que entrenen', te voy a decir 'no', porque no podés meter ni veinte personas en un vestuario de cuatro por cuatro. Si se te contagia alguien, buscate una pala urgente, hacé un pozo y enterrate solo, como en los dibujitos animados", sentenció el presidente de General Saavedra.