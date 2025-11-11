Jornada de capacitación ambiental para personal de la Fuerza Aérea Argentina

La jornada de formación ambiental estuvo destinada al Grupo II de Comunicaciones de la Fuerza Aérea Argentina. La actividad se realizó en el marco del ciclo de charlas que promueve la adopción de buenas prácticas y hábitos sustentables en distintos ámbitos de trabajo.

La propuesta surgió a partir de una solicitud del escuadrón, a cargo del Mayor Emanuel Eduardo Bertoldi, con el propósito de optimizar el uso de los recursos, mejorar la eficiencia energética y fortalecer el manejo responsable de los residuos. El objetivo central, fue incorporar herramientas que permitan aplicar criterios ambientales en las tareas cotidianas y multiplicar estas prácticas entre el personal.

Las capacitaciones estuvieron a cargo de profesionales de la Subsecretaría de Ambiente: el licenciado Daniel Lozowski, la licenciada Belén Contreras, el ingeniero Diego Distel, la arquitecta Viviana Vento y el técnico Enrique Pritchard. Cada uno de ellos compartió experiencias, conceptos técnicos y recomendaciones prácticas adaptadas a la dinámica laboral del personal del Grupo II.

Durante la jornada se abordaron ejes como la contaminación sonora y sus efectos, la gestión integral de residuos con foco en la separación en origen y el compostaje, las buenas prácticas ambientales en oficinas, bajo el enfoque de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), y el uso eficiente de la energía.

El encuentro se desarrolló en un formato participativo, con breves exposiciones y espacios de intercambio, lo que permitió generar un diálogo fluido y aportar soluciones concretas para mejorar el desempeño ambiental institucional. El equipo de Ambiente destacó la importancia de articular con distintos organismos y entidades locales, para ampliar el alcance de la educación ambiental y consolidar una cultura de cuidado del entorno.

Esta jornada se enmarca en el plan de trabajo sostenido que la Subsecretaría de Ambiente impulsa con escuelas, empresas e instituciones, promoviendo acciones que favorecen la reducción del impacto ambiental, el uso responsable de los recursos y la construcción de una ciudad más sustentable.