Jornada recreativa por el Día del Orgullo del Adulto Mayor

Con motivo de celebrarse el Día del Orgullo del Adulto Mayor, este miércoles se realizó en Caleta Olivia, una jornada recreativa para acompañar y promover el bienestar integral de ese grupo etario.

La misma tuvo lugar en el complejo deportivo “Ingeniero Knudsen” organizada por profesionales de los Talleres Psicogerontológicos del Hospital Zonal, la Fundación Flota Amarilla y la Municipalidad.

Hubo encuentros de newcom (vóley adaptado), con equipos de Caleta Olivia, Pico Truncado, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, además de actuaciones artísticas y otras actividades que se extendieron hasta avanzada la tarde.

El evento contó con la presencia de los diputados provinciales Pedro Muñoz y Patricia Urrutia, además de los concejales Juan Curallán e Iris Casas.

La mencionada edil propició oportunamente en una sesión ordinaria, un proyecto de resolución para declarar de interés municipal a estas jornadas

MAYORES8

Al respecto sostuvo que esta fecha “nos invita a reflexionar y, sobre todo, a agradecer, porque nuestros adultos mayores son quienes nos abrieron el camino, quienes trabajaron por esta ciudad y quienes siguen siendo el corazón de muchas familias”.

“A ello sumamos una acción muy concreta: la ordenanza que garantiza prioridad de atención en todos los centros de salud y oficinas públicas para nuestros adultos mayores. Un paso simple, pero muy importante para que reciban el trato y el cuidado que se merecen”, puntualizó.

Vale también señalar que el discurso de apertura estuvo a cargo de la licenciada Daniela Justiniano, jefa de los Talleres Psicogerontológicos que dependen del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal.

La misma manifestó que el constantemente trabajo que se realiza con grupos de adultos mayores, implica que se vaya generando nuevos dispositivos de promoción y prevención de salud mental comunitaria que se van aplicando con la colaboración de varias instituciones que ceden sus espacios”.