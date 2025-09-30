Recursos Humanos propició el dictado de capacitaciones

En el marco de acciones de fortalecimiento institucional organizadas por la Dirección de Recursos Humanos de la comisión de fomento de Cañadón Seco, esta semana se dictaron tres capacitaciones.

Las mismas consistieron en cursos de Atención al Público; de Ceremonial Oficial Gubernamental, Oratoria; y de Construcción de Discursos, destinados a agentes y personal de distintas áreas de la comuna.

La disertante fue la técnica superior en RRPP, Ceremonial y Protocolo, Rebeca Fernández.

Los objetivos de esta propuesta fueron los siguientes: 1) brindar herramientas prácticas para optimizar la calidad en la atención ciudadana; 2) brindar conocimientos sobre protocolo, precedencias y organización de eventos, coordinación y la correcta aplicación de la normativa vigentes; 3) Desarrolla habilidades de comunicación efectiva, tanto al hablar públicamente como al estructurar ideas de manera clara y persuasiva.

Durante el desarrollo de cursos se abordaron aspectos claves tales como técnicas de atención y orientación al público; importancia de la empatía y la escucha activa; normas de ceremonial oficial ; locución/oratoria; y comportamiento gestual y verbal en actividades sociales, oficiales, gubernamentales, institucionales y políticas.

La capacitación se destacó por su carácter participativo y dinámico, generando un espacio de intercambio muy enriquecedor entre los asistentes, quienes manifestaron su satisfacción por los contenidos brindados y la claridad de los expositores.

Finalmente, la comuna hizo saber que gracias a esta instancia formativa, se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la profesionalización del personal y contribuyan a una gestión pública de calidad.