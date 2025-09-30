Recursos Humanos propició el dictado de capacitaciones

Las mismas consistieron en cursos de Atención al Público; de Ceremonial Oficial Gubernamental, Oratoria; y de Construcción de Discursos, destinados a agentes y personal de distintas áreas de la comuna.
La disertante fue la técnica superior en RRPP, Ceremonial y Protocolo, Rebeca Fernández.
Los objetivos de esta propuesta fueron los siguientes: 1) brindar herramientas prácticas para optimizar la calidad en la atención ciudadana; 2) brindar conocimientos sobre protocolo, precedencias y organización de eventos, coordinación y la correcta aplicación de la normativa vigentes; 3) Desarrolla habilidades de comunicación efectiva, tanto al hablar públicamente como al estructurar ideas de manera clara y persuasiva.
Durante el desarrollo de cursos se abordaron aspectos claves tales como técnicas de atención y orientación al público; importancia de la empatía y la escucha activa; normas de ceremonial oficial ; locución/oratoria; y comportamiento gestual y verbal en actividades sociales, oficiales, gubernamentales, institucionales y políticas.
La capacitación se destacó por su carácter participativo y dinámico, generando un espacio de intercambio muy enriquecedor entre los asistentes, quienes manifestaron su satisfacción por los contenidos brindados y la claridad de los expositores.
Finalmente, la comuna hizo saber que gracias a esta instancia formativa, se reafirma el compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la profesionalización del personal y contribuyan a una gestión pública de calidad.