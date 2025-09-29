Cálido homenaje a jubilados

Con emoción y recuerdos compartidos Cañadón Seco celebró el Día del Jubilado con una fiesta que se realizó el sábado por la noche organizada por la comisión de fomento y el grupo Tai Chi.

La misma tuvo lugar en el SUM comunal y en ese marco fueron homenajeados hombres y mujeres de la tercera edad que, con su esfuerzo y trayectoria, construyeron la historia de la localidad.

La apertura estuvo marcada por la proyección de un audio del recordado Jorge Soloaga, quien en vida solía reflexionar sobre la jubilación como un espacio de libertad, reflexión y dignidad

Tras la bienvenida oficial, junto a familiares, los jubilados y jubiladas compartieron un audiovisual de la fiesta del año pasado y disfrutaron de la presentación del grupo de Tai Chi, encabezado por Pablo Myketyn y Cristina Kegel, junto a la profesora Carina Parnisari, quien desde hace tres años motiva a los adultos mayores a sumarse a esta disciplina saludable.

Los integrantes destacaron la importancia de estas actividades para mejorar la calidad de vida, fortalecer los lazos de camaradería y abrirse a nuevas experiencias.

El ingeniero Carlos Lisoni, a cargo de la presidencia de la comuna, encabezó el brindis y el tradicional corte de torta y al hacer uso de la palabra destacó la importancia de reconocer a los adultos mayores como pilares de la comunidad.

La velada fue matizada con música, la presentación sorpresa de un grupo de danzas y el inicio del gran baile popular que convocó a todos a la pista en un clima festivo y de celebración.

De esta manera, Cañadón Seco volvió a rendir homenaje a quienes, con su esfuerzo y trayectoria, construyeron la historia de la localidad.

Una noche que conjugó memoria, gratitud y alegría y que reafirmó el compromiso de comuna de seguir acompañando a los jubilados en esta etapa de sus vidas.