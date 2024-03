José Poblete estará en el Mundial Ultimate Strongman de Alemania

El atleta comodorense José Poblete fue confirmado hace algunos días como parte de la competencia internacional World Ultimate Strongman Championship 2024 que se disputará del 21 al 23 de junio en Fulda, Alemania.

Poblete por el momento es el único argentino inscripto para este reto donde se medirá ante profesionales y semiprofesionales, en la categoría hasta 90kg.

La participación del comodorense fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de la competencia @officialultimatestrongmanu105 y el propio atleta local lo subió a sus redes sociales.

“La jugada que soñé se hizo realidad y como todo torneo me voy a preparar para cumplir con cada prueba. Super agradecido con todos los que me siguen desde mis inicios, este es un reto super importante y voy a dejar todo en la arena como siempre”, comentó en sus redes el atleta.

“Esta cita mundialista se da por algo personal, que me propuse desde que comencé en este deporte, hace ya casi cuatro años. Si bien hay atletas invitados, porque se trata de una marca que organiza torneos para atletas profesionales, yo quiero participar y me pago la inscripción. Lo tomo como un desafío personal. Desde que comencé me ha ido bien a nivel nacional y sudamericano, y tenía ganas de estar en un torneo como éste, de tanto calibre y en donde ha nacido este deporte”, explicó José Poblete.

“La mayoría de los atletas son de Europa y Estados Unidos. Estamos hablando que voy a competir con gente profesional, siempre estamos avanzando. Esta competencia salió a principio de año, no había fechas a nivel nacional, así que salió la oportunidad y me dije ‘quiero estar ahí’. Por suerte tenemos bastante tiempo, para entrenar”, sostuvo.

“El año pasado competí nueve veces, me fue bien tanto en mi categoría (hasta 90kg.) como en las categorías libres. Salí primera vez campeón nacional en mayo, fui subcampeón en el Arnold Strongman en Brasil. Salí campeón en mi categoría en Uruguay y de esa manera me gané un pase para competir en México también en junio. Salió esta opción mundialista y optamos por competir en Alemania”, describió Poblete.

“Estoy muy motivado y entrenando muy fuerte para llegar a los kilos estipulados, porque la verdad que será un torneo bastante pesado, y se compite por tiempo, distancia y repeticiones. Son cinco pruebas super pesadas, donde el atleta tiene que ser fuerte, resistente, veloz, ágil, así que estoy mentalizado en el entrenamiento, descanso, nutrición. También tengo mi trabajo, la familia, pero tratamos de llevarlo lo más metódicamente posible y disciplinado, para tener un buen resultado allá y dejar una buena impresión”, agregó.

“Para cerrar, quiero agradecer a la gente de Comodoro Deportes, a Hernán Martínez, Muscle World y mi familia. Por el momento soy el único argentino que participará en el torneo, tanto en mi categoría como en las demás, así que doble responsabilidad, pero mi idea no es ir a participar o conocer un país, mi idea es ir a dejar todo”, cerró Poblete.

Por el momento, para el Mundial están inscriptos Sabrina Retzer (Alemania), Dorian Diepeveen (Países Bajos), Vettese Quentin (Francia), Luke Sinagra (Estados Unidos), Jakub Paczkowski (Polonia), Jara Stastny (Rep. Checa), DJ Doggett (Estados Unidos), Philipp Zorn (Alemania) y Christian Janke (Alemania), de los cuales a día de hoy Sinagra y Paczkowski serán rivales directos en la divisional U90, donde competirá el argentino.

Para quienes quieran acompañar al atleta local como sponsors se pueden comunicar con José Poblete (Cel.: 2974037756) como así también al Facebook Jose Poblete o Instagram @jopo_2021