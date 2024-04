Josefina Pouso contó por qué no avanzó su relación con Daniel Osvaldo

El miércoles por la mañana, Josefina Pouso llenó de risas el estudio de Hermosa Mañana (Splendid AM 990). En esta oportunidad, la periodista aprovechó la emisión y le compartió al equipo su encuentro con Daniel Osvaldo cuando tuvo una cita con él. Lejos de parecerle un buen candidato, la mujer fue contundente y señaló el motivo por el que la cita no prosperó: “Es un pelotudo”.

“A Daniel Osvaldo lo conozco cuando Franco (Zuculini) viene a Buenos Aires en uno de sus viajes, a visitar a la familia, y me dice ‘che, amiga, te tengo a alguien para presentar’”, explicó en alusión al centrocampista argentino que se inició en Racing.

La anécdota desconocida hasta ese entonces descolocó a sus compañeros, quienes le pidieron que continúe. “Pero no prosperó. Fuimos a un bar a tomar una cerveza y no, no, no”, sumó la conductora, quien les hizo saber desde un principio que no hubo nada entre ella y el exfutbolista de Boca Juniors.

“¿Hubo pico?”, le preguntó Nahuel Saa, conocido por su papel La Criti, en pleno de la emisión radial. “No, me tomé solo una cerveza, chicos”, expresó Pouso, quien intentó dejar en claro que no hubo ningún romance entre ellos. Además, le sumó que ese encuentro con el exdeportista tuvo lugar antes de la relación entre él y Jimena Barón, quienes luego mantuvieron un vínculo hasta 2015 y fruto de ese vínculo nació el hijo de ambos, Morrison.

Si bien volvieron a insistirle respecto a su encuentro con Osvaldo, la líder del programa decidió ponerle un cierre a la historia. Con un hartazgo notorio en la voz, se refirió a la actitud que tuvo el hombre en el encuentro y se puso a ella en primer lugar. “Yo estoy para más, mi amor”, sentenció Pouso.