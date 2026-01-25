Juan Foyth se pierde el Mundial

El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, confirmó este domingo el club español.

El central argentino del Villarreal de España Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, según confirmó este domingo la entidad castellonense tras someter al futbolista a pruebas médicas.

Foyth se tuvo que retirar este sábado del terreno de juego en el encuentro ante el Real Madrid y, en una primera evaluación, los servicios médicos del club ya apuntaron a una lesión grave en este tendón.

El exjugador de Estudiantes de La Plata será operado próximamente y el Villarreal no ha apuntado en su comunicado un tiempo estimado de baja.

En el caso de que se trata de una rotura completa, el tiempo aproximado de recuperación de este tipo de lesiones se acerca al año, lo que supondría que no tiene ninguna chance de disputar el Mundial. Si la rotura fuera parcial, el tiempo de baja descendería.

Esta es la tercera lesión de larga duración que sufre el defensor argentino con la camiseta del Villarreal, con la que ya sufrió problemas en su rodilla y en el hombro derecho.

Marcelino García Toral ya apuntó al finalizar el partido de este sábado entre el Real Madrid, que la baja es muy importante para el equipo

“Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”, apuntó el técnico.