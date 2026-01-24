Juan Foyth sufrió una dura lesión

El defensor del Villarreal de España y de la Selección Argentina se lesionó en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda en la derrota ante el Real Madrid.

El defensor argentino Juan Foyth sufrió este sábado una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron fuentes del Villarreal de España, tras hacer una primera valoración médica al futbolista que se retiró lesionado en el primer tiempo en la derrota por 2-0 ante el Real Madrid.

El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave.

Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club.