Fénix de Comodoro se coronó campeón y clasificó a los Internacional Maxi Game

El equipo de Maxi básquet femenino brilló en el Regional del Sur de Cipolletti. Ganó todos sus partidos y se consagró campeón logrando además la clasificación a los Internacional Maxi Game de Mar del Plata 2026.

Fénix Maxi Básquet femenino de Comodoro Rivadavia, se consagró campeón del 6° Campeonato Regional del Sur, organizado por FFeMAR (Federación Femenina de Maxibásquet de Argentina), disputado del 24 al 26 de abril en Cipolletti, Río Negro.

El camino al título comenzó con una sólida victoria ante Chubut Municipal por 46 a 27. Luego, Fénix continuó con su racha positiva al superar a Río Negro por 35 a 29 y a Neuquén por un contundente 44 a 11, resultados que le permitió finalizar en el primer lugar de la tabla y avanzar a la final representando a Comodoro Rivadavia.

En el partido decisivo, Fénix volvió a enfrentarse al equipo de Río Negro y, con autoridad, se impuso por 38 a 29 para quedarse con el título en la categoría +50 y coronarse en el torneo.

El equipo no solo se destacó en lo colectivo, sino también en lo individual: Karina Bravo fue reconocida como la mejor defensora del certamen, mientras que Mercedes Sánchez se llevó el premio a mejor triplera.

Con esta consagración, Fénix selló además su clasificación a los Internacional Maxi Game 2026, que se disputarán del 24 de noviembre al 4 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. Un logro que reafirma el gran presente del equipo comodorense, que sigue dejando su huella en el maxi básquet femenino.

Cabe acotar que los “Maxi Game”, son como las Olimpíadas en varias disciplinas. Y Mar del Plata acogerá a más de 15.000 atletas de todo el mundo, de entre 30 y más de 60 años, que competirán en 40 disciplinas deportivas y compartirán diferentes momentos de recreación. Habrá eventos individuales y grupales, según el calendario deportivo y social de cada disciplina, los atletas podrán participar en diversas actividades.