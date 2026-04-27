Abrieron las inscripciones para la instancia zonal de los Juegos Evita

Este lunes, en el Gimnasio municipal Nº1, comenzaron las inscripciones para la instancia zonal de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026. El certamen abarca 30 deportes convencionales y siete deportes adaptados.
Cabe destacar que, hay tiempo para anotarse hasta el viernes 8 de mayo, en el horario de 9 a 18. Las inscripciones se realizan en el primer piso del gimnasio ubicado en Aristóbulo del Valle y Viamonte.
La competencia está destinada para jóvenes de entre 10 y 18 años de edad. Dentro de los deportes adaptados, se incluye a atletismo, básquet 3x3, boccia, goalball, natación, tenis de mesa y voleibol sentado.
Por su parte, entre los convencionales están: atletismo, bádminton, básquet 3vs.3, BMX Freestyle, boxeo, breaking, canotaje, ciclismo, esgrima, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball de playa, hockey 7, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha libre, natación, pádel, rugby 7, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol y voleibol de playa.
DEPORTES Y CATEGORIAS ADAPTADOS
Atletismo adaptado (Sub 18): 2008, 2009, 2010 y 2011.
Básquet 3x3 adaptado (Sub 16): 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Boccia (Sub 18): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Goalball (Sub 18): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Natación adaptada (Sub 16): 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Tenis de mesa adaptado (Sub 18): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Voleibol sentado (Sub 18): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
CONVENCIONALES
Atletismo (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012, 2013.
Bádminton (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013.
Básquet 3vs.3 (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013.
BMX Freestyle (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Boxeo (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011.
Breaking (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012, 2013 y 2014.
Canotaje (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Ciclismo (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011, 2012.
Esgrima (Sub 13 masculino y femenino): 2013, 2014 y 2015.
Futsal (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Gimnasia Artística (Sub 13 femenino y Sub 15 masculino): 2013, 2014, 2015 (fem.) y 2011, 2012, 2013 (masc.).
Gimnasia Rítmica (Sub 14 femenino): 2012, 2013, 2014.
Handball de playa (Sub 13 masculino y femenino): 2013, 2014 y 2015.
Hockey 7 (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Judo (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013.
Karate (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012.
Levantamiento Olímpico (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012, 2013.
Lucha Libre (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012, 2013.
Natación (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Pádel (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Rugby 7 (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011.
Skate (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011, 2012.
Taekwondo (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013.
Tenis (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011, 2012.
Tenis de mesa (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Tiro (Sub 15 masculino y femenino): 2011, 2012, 2013.
Tiro con arco (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Triatlón (Sub 16 masculino y femenino): 2010, 2011, 2012.
Vóleibol (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.
Vóleibol de playa (Sub 14 masculino y femenino): 2012, 2013, 2014.