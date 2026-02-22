Juan José Ebarlín se quedó con el 1

El “Mago” marcó la pole en la apertura de las TC Pick Up en el autódromo de La Plata.

Juan José Ebarlín, piloto del EZE-B Team, se quedó con la Pole Shell V-Power del sábado con la Toyota Hilux, y consiguió la primera en las TC Pick Up con un tiempo de 1’29”151/1000. Fue el debut para la nueva clasificación, que contó con tres sesiones con un sistema de eliminación en cada una.

En la última ronda donde se decidía todo, el piloto de Benito Juárez estableció el mejor tiempo que le permitirá liderar la primera serie. Quien lo escoltó fue Diego Azar a 0.148 décimas con la Fiat Toro de su propio equipo, y atrás, a 0.170 décimas, Mariano Werner con la Foton del Fadel Memo Corse. Completaron el quinteto el actual campeón, Agustín Canapino con la Chevrolet del Canning Motorsports y Marco Dianda, con la Ford del Gurí Martínez Competición, en su debut con 17 años. 5 pilotos, 5 marcas, informó la página de la ACTC.

Para la segunda tanda, 5 quedaron afuera. Ignacio Faín quedó sexto con la Ford del Gurí Martínez; séptima fue la Foton de Gastón Mazzacane con el Coiro Competición; le siguió Hernán Palazzo con la Toyota del mismo equipo, que no pudo revalidar lo hecho en los entrenamientos; el puesto 9° fue para Joaquín Ochoa y su Ford del SAP Team, y cerró el grupo Otto Fritzler con la Ford del Maquin Parts, que no pudo salir a pista por una rotura de goma.

En el primer corte, que determinó a los más lentos, fueron 6 los eliminados: Ian Reutemann con la Toyota de su equipo IR Racing; Lucas Valle con el Coiro, también con Toyota; Diego De Carlo con la Volkswagen del LRD Performance; Gastón Iansa con otra Toyota, del Magnoluz Racing; Gaspar Chansard con la Volkswagen del Giavedoni Sport y Tomás Abdala con la Ford de su propia estructura, que no pudo salir a pista por un choque en boxes con Palazzo.

Este domingo, a partir de las 10:50, se correrán las tres series que definirán la grilla de la primera fecha del campeonato de las TC Pick Up, en el autodromo Roberto Mouras de La Plata. Ebarlín, De Carlo y Werner comandarán, cada uno, su respectiva serie para ver quién larga en la primera fila de la final.