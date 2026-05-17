Tobías Martínez se llevó la 4ª fecha de las TC Pick Up

El sanjuanino se quedó con la victoria este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Gastón Mazzacane y Mariano Werner fueron sus escoltas.

Atractiva y disputada, fue la final, que por la cuarta fecha del año, se disputó en el autódromo Roberto Mouras y que ganó el piloto sanjuanino Tobías Martínez, con la Chevrolet S 10 del equipo RUS MED Team.

Martínez, ganó de punta a punta, aunque hacia el final de la carrera, Gastón Mazzacane, con la Fotón del Coiro Competición se acercó demasiado tratando de acceder a la punta para terminar, luego, en el segundo lugar.

El tercer escalón del podio lo completó el piloto Mariano Werner, también con Foton que fue perdiendo ritmo cuando la carrera expiraba.

Cuarto arribó el piloto santafesino Ignacio Fain, con la Ford Ranger del equipo del “Gurí” Martinez y quinto, Otto Fitzler, con la Ford Ranger del equipo Maquin Parts que recuperó posiciones luego de un ligero despiste, informó la ACTC.

Tobías Martínez, logra su primer triunfo en la categoría, pero con este resultado accede a un singular récord, ya que ganó en cada una de las categorías de la denominada escalera al TC. En el año 2020 ganó en el TC Pista Mouras, en el 2021 en el TC Mouras, luego en el 2022/2023 en el TC Pista y con el Torino NG ganó en el TC en El Calafate. En las TC Pista Pick Up ganó en el año 2023 y en el día de hoy logró el halago en las TC Pick Up.

“Creo que una vuelta más y Gastón me pasaba, él traía un gran ritmo pero pude retenerlo para lograr este triunfo. Esta victoria me viene muy bien luego de una mala temporada. Agradezco al equipo y a mi motorista que me entregaron lo mejor, me voy del Mouras muy feliz”, expresó el vencedor de la competencia.

El campeonato cumplidas cuatro fechas: 1ro. Mariano Werner: 154,5 puntos, 2do. Otto Fritzler: 148, 3ro. Ignacio Fain: 140, 4to. Agustín Canapino: 136,5, 5to. Diego Azar: 131,5 puntos.

La próxima fecha será el 28 de junio.