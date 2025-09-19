Juan Román Ivanoff refuerza a la CAI

El defensor de 22 años se convirtió este viernes en jugador de Comisión de Actividades Infantiles.

El defensor central Juan Román Ivanoff, de 22 años y 1,95 metro, se convirtió este viernes en nuevo refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles, y ya se encuentra habilitado para jugar en la institución “azzurra”.

El futbolista surgido de Huracán de Comodoro Rivadavia vuelve al país luego de su paso por el fútbol de Bulgaria.

A comienzos del 2024, con 20 años, se sumó al Lokomotiv Plovdiv que juega la Liga Profesional de Bulgaria (máxima categoría del fútbol búlgaro). En julio de 2024 fue cedido por el Lokomotiv al club Strumska Slava, equipo con el que jugó la última temporada de la Segunda división de Bulgaria.

El jugador comodorense hace un par de semanas que ya se entrena junto al plantel dirigido por la dupla técnica Nicolás Segura - Andrés Silvera.

Foto: Prensa CAI.