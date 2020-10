Juana Viale recibió una casa de regalo luego de ponderar la meritocracia

Juana Viale disfruta de una enorme mansión que le regaló Mirtha Legrand en pleno San Isidro. Desde la cuenta de Twitter "@RicosyFamososok" compartieron las fotos de la lujosa casa de dos pisos. La casa tiene más 700m2, un parque de 300m2 y está valuada en u$s 1,4 millones de dólares, revelaron.

"Está ubicada en un sector exclusivo de San Isidro, tiene 500m2 cubiertos, 5 baños, una master suite en planta baja y cuartos en planta alta con balcones al frente y al parque trasero. Todas las vistas dan a árboles magníficos. Además, tiene una galería amplia con vista al parque, con un bar, una bodega, hamacas paraguayas y un sector de parrilla. La hamaca suele usarla Juana para relajarse cuando está cansada", detallaron.

MERITOCRACIA

Semanas atrás, Viale protagonizó una insólita charla con el periodista Jorge Lanata, durante el programa "La Noche de Mirtha", en el cual ambos defendieron la meritocracia que el gobierno de Mauricio Macri se encargó de pregonar durante sus cuatro años de gestión y naturalizar que no debe haber igualdad de condiciones para progresar.

"Hay que laburar para llegar a un lugar, no que me regalen nada...bueno yo estoy acá, no es que me lo regalaron, estoy haciendo todo por mi abuela eh", aclaró la nieta de Mirtha Legrand, algo que resulta contradictorio, ya que de no ser que exista la pandemia por el nuevo Coronavirus Covid-19, no estaría a cargo del programa de su abuela.