Judo: Leo Smart competirá en el Sudamericano de Veteranos

Leonardo Smart (I Dan) es judoca de la Escuela del Gimnasio Municipal Nº1, y estará representando a la ciudad, la provincia y el país en el Sudamericano de Veteranos, el cual se realizará del 16 al 18 de mayo en Asunción (Paraguay). El atleta comodorense, padre de Aldana Smart (instructora del Municipal Nº1) y Antonella Smart (judoca destacada a nivel nacional e internacional), viajó este domingo a Buenos Aires, donde entrenará en la UBA, para viajar este jueves rumbo a Paraguay.

“Acá fuerte siempre en el Departamento Metodológico con mi preparador físico Juan Manquecheo. Gracias a él estoy obteniendo los logros. A full, me mata, pero tratamos de no faltar ningún día, salvo por trabajo. Siempre estamos firmes. Hice pretemporada completa y judo en el Municipal Nº1 apenas arrancó. Aprovechamos cuando vino Antonella para tener la capacitación sobre los reglamentos nuevos, y seguimos entrenando hasta esta última semana”, explicó Smart, que no pudo viajar al Nacional Apertura pero nunca dejó de entrenar, pensando en este certamen internacional.

En Buenos Aires, durante estos días entrenará con Claudio Repetto y Marco Lino en la UBA. “En Comodoro no tengo muchos de mi edad y peso, pero si hay gente más joven que me ayuda a estar más alerta, me exige el doble, sobre todo en rapidez y técnica. En mi categoría somos nueve, cuatro son brasileros. Y soy el más chico y el más liviano de la categoría. La mayoría me saca 20 o 30 kilos”, describió Smart (46 años) competirá en categoría M4 (45 a 50 años) en +100 kilogramos y que viene de ser el mejor del ránking Panamericano y Sudamericano en 2024, con buenos desempeños y podios.

“En el Mundial no me fue como yo esperaba, pero sí tuve muy buena experiencia. Luché contra los mejores del mundo, y saber que pude hacerles lucha y durarles, fue lo mejor para mí. No era la expectativa, pero sí un logro cumplido”, expresó.

“Hay cuatro brasileros que son unas bestias, un par conocidos míos, estamos siempre en contacto. Así que sé lo que me espera, sé cómo tengo que luchar, y después se define arriba del tatami. La idea siempre es el podio, y dar buenas luchas. Puedo ganar, puedo perder, pero quiero perder luchando fuerte. Estar arriba del tatami con todas las ganas y durar toda la lucha. Después será lo que tenga que ser. A veces puedo luchar bien, el otro también, y el árbitro es el que decide. En cualquier deporte suele pasar eso. Pero bueno, estoy con grandes expectativas”, apuntó.

En cuanto al apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes, contó: “Tuve reunión con Hernán Martínez en conjunto con Mariano Ferro para conseguir el apoyo para este viaje. Más allá que uno junta plata, es necesario el apoyo del Municipio y siempre están. Sea poquito, sea mucho, ellos siempre están, más aún con lo que me ofrecen para que yo pueda entrenar, así que siempre agradecidos con ellos”.

Luego del Sudamericano, a Smart le vendrá un certamen internacional en Paso de los Libres (Corrientes) en julio, el cual le servirá de preparación para el Nacional Clausura, en septiembre posiblemente en Neuquén. “Después si llegamos, queremos estar en el Panamericano de México. Este año no haremos el Mundial porque está muy lejos monetariamente, será en París (Francia) también en noviembre. Apuntamos a México como lo máximo para este año”.